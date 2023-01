Sanremo, Gianni Morandi ‘soffia il posto’ ad Amadeus: “Posso farlo anche io da solo” | Ecco cosa sta succedendo

Amedeus si prepara alla nuova edizione del Festiva di Sanremo tanto attesa dal pubblico italiano.Il video postato su Instagram da Amedeus lascia il pubblico con alcuni dubbi.

Il Festival di Sanremo è uno dei programmi televisivi più attesi dagli italiani ogni anno. Lo show, si tiene a Sanremo, da dove prende il nome e la prima edizione risale al 1951. Il programma ha visto la nascita di talenti, cantanti e cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana. Con brani che dopo decenni, ancora sono ascoltati in tutto il Paese, Sanremo è un evento che tutti seguono e amano.

L’edizione di quest’anno sarà la 73esima e inizierà il 7 febbraio per concludersi l’11 dello stesso mese. Anche questa volta vedremo Amedeus alla conduzione, affiancato questa volta dal cantautore Gianni Morandi e dall’influencer italiana per eccellenza Chiara Ferragni. Il trio si è già riunito diverse volte e le foto postate da tutti hanno già fatto successo, dunque si prospetta un’edizione molto seguita e attesa.

I 22 Big hanno annunciato già i titoli dei brani con i quali si esibiranno sul palco, tutto è stato mandato in diretta il 16 dicembre su Rai 1.

Ce ne saranno tanti altri e la ciliegina sulla torta saranno gli ospiti delle serate. Amadeus si sta impegnando moltissimo e tra i personaggi invitati per intrattenere il pubblico sono tanti, tra questi ci sarà anche Checco Zalone. L’ultimo post su Instagram di Amedeus, però, lascia i suoi seguaci perplessi.

Il video postato da Amedeus

Amedeus ha il suo profilo Instagram in condivisione con la moglie Giovanna. Pochi giorni fa ha condiviso un video che sembra quasi un count down ma più originale.

Nella clip appare lui in compagnia del co-conduttore, l’amato Gianni Morandi. I due stanno correndo seguiti da una folla, come se fosse una maratona. I conduttori sono avanti e dietro tutti gli altri. Mentre corrono c’è un dialogo tra i due e all’inizio non è facile interpretare bene il messaggio del video.

Gianni Morandi più amato di Amedeus

Nel video che Amedeus ha condiviso, lui e Gianni parlano mentre corrono e sulle maglie c’è scritto 73, come l’edizione del Festival di Sanremo. Amedeus chiede a Gianni: “Gianni, quanto manca? Sono stanco.”, il cantante risponde “Dai Ama non mollare proprio adesso eh”.

A quel punto un passante riconosce Gianni e gli grida “Gianni, sei il numero uno!”, Amedeus chiede al collega cosa abbia detto il signore e lui risponde “No, ci chiedeva se siamo su Rai 1”, fingendo che sia ciò che ha detto il suo fan. Amedeus grida allora convinto all’uomo “Si, anche su Rai Play e Radio 2”. Dopo poco un’altro uomo grida a Gianni “Gianni sei il migliore!”. Questa volta Amedeus ha sentito e Morandi non può mentire e lo prende in giro “Ma figurati se fanno delle preferenze..”, il collega risponde “Ma lo sanno che sono io il conduttore?” e Gianni ribatte “Certo che lo sanno, ma se sei stanco posso farlo anche io il conduttore eh”. A quel punto Amedeus inizia a correre sempre più veloce. Il video è ironico e divertente, avvisando così il pubblico che il Festival è sempre più vicino.