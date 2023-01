Mara Venier, la disperazione per il lutto improvviso: “Riposa in pace”

Mara Venier è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. La donna si fa voler bene da ogni spettatore, e condivide con i fan tutto, nelle ultime ore purtroppo ha dato una dolorosa notizia.

Mara Venier, pseudonimo di Mara Povoleri, è una conduttrice televisiva, attrice, opinionista ed ex modella italiana, amatissima da tutti gli spettatori italiani per i suoi modi ‘famigliari’, infatti per la televisione italiana lei è ‘Zia Mara’.

La Venier oggi ha 72 anni e li porta benissimo sia fisicamente che per la grinta che ogni giorno e ogni volta che appare dietro alle telecamere dimostra e trasmette.

La conduttrice è originaria di Venezia, città che ama, si è però trasferita per la sua carriera che ha preso forma negli anni ’80, dopo il successo come di attrice, è apparsa in televisione come conduttrice raggiungendo il successo negli anni novanta con la conduzione su Rai 1 di Domenica in, che oggi presenta da quattordici stagioni.

La donna è innamorata follemente, infatti dal 2006 è sposata con Nicola Carraro, di 80 anni. L’uomo è un produttore cinematografico ed editore italiano. Mara ha due figli Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi, la conduttrice è nonna e ama passare il tempo con la sua famiglia, dedicando loro tutto il tempo disponibile quando non lavora.

Il triste post di Mara Venier

Mara Venier ama condividere tutto con i suoi fan, reputa loro la sua famiglia, da a tutti affetto e riceve lo stesso. Pubblica con loro i suoi momenti di gioia, quotidiani e di routine ma spesso anche le notizie meno belle. Uno degli ultimi post ne è l’esempio.

Mara ha pubblicato poche ore fa una foto dove appare lei felice e sorridente, seduta affianco ad un uomo un po’ di anziano, questo è molto noto, si tratta di Roberto Ruggiero. Purtroppo l’uomo è da pochissimo deceduto, lasciando tristezza nei cuori di molte persone.

Mara: “Anche tu mi hai lasciata”

Roberto Ruggiero era un carissimo amico di Mara Venier, conosciuto nel mondo dello spettacolo per via del suo lavoro: era l’avvocato dei vip per eccellenza. Oltre ad essere stato l’avvocato della conduttrice, lo era anche di Maurizio Costanzo, Franco Califano ed era il braccio destro di Bettino Craxi.

Mara accompagna la foto dando l’addio all’uomo: “Roberto mio …te ne sei andato così all’improvviso…anche tu mi hai lasciata …RIP @robertoruggiero1”. Sotto al post possiamo leggere i commenti dei colleghi della conduttrice, come Jerry Calà, Beppe Angiolini, Enrico Vanzina e molti altri, anche loro addolorati per la grande perdita.