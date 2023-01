Prezzo del gas, per gli italiani una boccata d’aria fresca: dal prossimo mese bollette in calo

I mesi autunnali e invernali che stiamo trascorrendo in questo periodo sono davvero duri, sia da un punto di vista economico che energetico, per tutta quanta la popolazione italiana e più in generale per tutti i cittadini europei.

Il caro energia sta infatti mettendo in ginocchio gran parte della popolazione: il tutto è iniziato circa un anno fa, quando scoppiò il conflitto in Ucraina, che portò con sé diverse e tragiche conseguenze, primo tra tutti l’aumento dei costi delle materie prime, che si è riflettuto in un’inflazione record mai vista prima.

Stesso discorso per quanto riguarda i costi dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano, che si è riflettuta ovviamente in un conseguente rialzo delle bollette mensili dell’energia. Secondo alcune stime, infatti, il costo delle bollette sarebbe aumentato di ben il 50% rispetto a quelle corrispettive dell’anno immediatamente precedente.

È così che i governi di tutti i paesi europei hanno cercato di prendere immediatamente dei provvedimenti a tal proposito per fronteggiare il caro energia a favore delle fette di popolazione più bisognose, ad esempio introducendo il bonus energia (pari ia 150 euro e detraibili direttamente dal costo delle bollette) così come anche detrazioni e agevolazioni fiscali per quanto riguarda l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che consumando meno permettono un considerevole risparmio di energia elettrica alla fine del mese.

Nonostante questo però, sono state davvero tante le famiglie in difficoltà a pagare le bollette di questi mesi, soprattutto nel caso in cui siano composte da 4 o 5 membri e percepiscano un solo reddito.

La situazione in futuro

Sembra però che, fortunatamente, stia per arrivare una nuova boccata d’aria fresca per tutte le famiglie. Stando alle ultime stime, infatti, per il mese di febbraio assisteremo ad una diminuzione dei costi delle bollette del gas, rispetto al mese di gennaio che stiamo tutt’ora vivendo.

I costi delle voci delle bollette del gas potrebbero quindi diminuire durante il prossimo mese: basti pensare che, per quanto riguarda l’energia elettrica, il costo è già sceso del 20%, a differenza del gas che nel mese di dicembre segnava un aumento di ben il 23%.

La situazione poi potrebbe aumentare ulteriormente con l’avvicinarsi dei mesi primaverili ed estivi, soprattutto considerando che saranno mesi in cui il riscaldamento (e il conseguente uso del gas metano per garantire temperature adeguate all’interno dell’ambiente domestico) e il suo utilizzo sarà notevolmente diminuito per ovvie ragioni. Non ci resta a questo punto che attendere il prossimo mese in attesa di buone notizie, sperando che il trend sia positivo per tutto il resto dell’anno.