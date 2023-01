Lavatrice, bastano tre gocce di questo prodotto che hai sempre nel bagno per risultati strabilianti I Guarda cosa succede ai panni

Alcuni trucchi per usare la lavatrice al meglio utilizzando prodotti che abbiamo in casa ed ottenere risultati strabilianti.

La lavatrice è ormai un elettrodomestico presente in tutte le case perché ci rende la vita molto più semplice e ci permette di risparmiare molto del nostro tempo. Per farla funzionare al meglio bastano poche attenzioni ed è necessario effettuare la manutenzione periodicamente per mantenere la sua integrità.

Nonostante sia molto semplice da usare, può capitare che si commettano alcuni errori che incidono negativamente sul nostro bucato. Spesso questi errori sono provocati da cattive abitudini o da falsi miti che si trovano in rete. Ecco allora alcuni consigli per ottenere un bucato perfetto.

Il primo passo per ottenere migliori risultati dalla nostra lavatrice è operare un’accurata selezione dei panni. Oltre alla classica separazione dei capi di diverso colore è necessario dividere i panni da lavare anche in base al tipo di tessuto, lavando insieme la lana con la lana, il cotone con il cotone e così via. Può essere utile separare la biancheria anche in base al livello di sporco, così da poter regolare al meglio il tipo di lavaggio e la temperatura.

Dopo la selezione dei capi è possibile caricare la lavatrice. Per evitare sprechi e spiacevoli sorprese in bolletta è importante assicurarsi di non riempirla troppo poco, ma contemporaneamente, evitare di sovraccaricarla per consentire una pulizia ottimale di tutti vestiti al suo interno.

Che prodotti usare per la lavatrice?

Molto importante per il corretto funzionamento della lavatrice è la scelta dei detersivi da utilizzare. Il cassettino dove questi vanno versati è suddiviso in più scomparti contraddistinti da diversi simboli che di solito sono: I, II, III e un fiore. Il cassettino del detersivo è quello con il simbolo “II”, l’”I” indica il prelavaggio, mentre il fiore per l’ammorbidente. Può capitare che però non abbiamo detersivo in casa e allora cosa fare?

A molti sarà capitato di rimanere senza detersivo e fare ricorso ad altri prodotti che già abbiamo in casa per sostituire il prodotto specifico. In tanti utilizzano per esempio lo shampoo con risultati non sempre felici. Secondo alcuni lo shampoo può essere usato per sostituire il detersivo, ma è necessario utilizzarne poche gocce, perché lo shampoo fa molta più schiuma e potrebbe danneggiare la lavatrice.

In caso di mancanza di detersivo è possibile utilizzare lo shampoo, ma preferibilmente non utilizzare la lavatrice. Potrete, per esempio, usare una bacinella, versare poche gocce di shampoo, lasciare a bagno per una decina di minuti, strofinare delicatamente i capi e poi risciacquare. Attenzione anche nella scelta dello shampoo, poiché sono tanti in commercio e non tutti possono rivelarsi adatti. Meglio, infatti, scegliere uno neutro che non contenga coloranti e, soprattutto, evitare i prodotti due in uno, cioè quelli che contengono al loro interno anche il balsamo.