Allerta cosmica di questi giorni, in arrivo sulla Terra un flusso di plasma solare I Attesi effetti indesiderati per tecnologia e corrente elettrica

Alcuni fenomeni che interessano il Sole potrebbero avere effetti indesiderati sulla Terra nei prossimi giorni. Vediamo quando e quali potrebbero essere le conseguenze sul nostro pianeta

Il Sole è una stella di media grandezza che dista circa 150 milioni di chilometri dalla Terra e costituita principalmente da idrogeno per circa il 75% e da elio per circa il 25%. Per questo il Sole viene inserito tra le stelle della cosiddetta “sequenza principale”, cioè quelle che, attraverso una reazione di fusione nucleare, partendo dall’idrogeno producono elio.

La temperatura del nucleo del Sole si aggira intorno ai 16 milioni di gradi con una pressione fortissima di 500 milioni di atmosfere. Gli studiosi stimano che la temperatura nella parte più esterna, quella che noi riusciamo a vedere, la cosiddetta fotosfera, è molto più bassa e si aggira intorno ai 6milioni di gradi.

Da sempre il Sole affascina gli esseri umani che dai tempi più antichi si sono interrogati sulla sua origine e sul suo funzionamento. Già 11 mila anni fa, quando iniziò a svilupparsi l’agricoltura, le persone iniziarono a capire che al Sole era collegato il ciclo delle piante e iniziarono a studiarlo per ottenere risultati migliori e raccolti più abbondanti.

Ancora oggi, il Sole viene studiato dagli scienziati di tutto il mondo che cercano di scoprire sempre di più sul funzionamento della stella intorno a cui si muove il nostro pianeta. Enormi telescopi puntati verso il cielo, monitorano continuamente il movimento di gas e luce di cui il Sole è composto.

Gli effetti del flusso di plasma solare in arrivo sulla Terra

Nonostante i numeri studi, ci sono diversi fenomeni che ancora non riusciamo a spiegarci come, per esempio, quello delle tempeste magnetiche solari. A noi sembrano enormi macchie, ma sappiamo che seguono un ciclo di 11 anni e cambiano nel tempo fino a creare dei grossi brillamenti.

Anche il 2022 si è concluso con un’altra esplosione di plasma, il 30 dicembre, che ha raggiunto la Terra cinque giorni dopo. Tali fenomeni portano alcune conseguenze anche sul nostro pianeta ed ecco perché è importante continuare a monitorarle. Ecco perché gli scienziati osservano con attenzione i fenomeni che dovrebbero verificarsi proprio in questi giorni.

I brillamenti solari producono effetti spiacevoli per il nostro pianeta, provocando forti disturbi ai sistemi di comunicazione del nostro pianeta. Questo perché il flusso di plasma va ad interferire con il campo magnetico della Terra. Un fenomeno che può andare ad interferire con il funzionamento di alcuni dispositivi tecnologici e mandare in tilt i satelliti con ripercussioni anche sui segnali GPS. Inoltre, i disturbi potrebbero avere effetti negativi anche sul funzionamento delle reti elettriche locali. In ogni caso, non c’è da preoccuparsi, tali fenomeni sono perfettamente normali e sono utilissimi per il corretto funzionamento del nostro sistema solare e per la vita del nostro pianeta.