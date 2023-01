Nuovo Walkman targato Sony: il dispositivo di alta fascia per un audio perfetto | Prezzo e statistiche

Dopo aver conquistato i giovani negli anni ‘80 il walkman torna con un nuovo dispositivo di alta fascia della Sony che promette di rivoluzionare il modo di ascoltare musica

Gli appassionati di cinema ricorderanno il protagonista della famosa trilogia “Ritorno al futuro”, Marty McFly, personaggio interpretato dal celebre attore Michael J. Fox, passeggiare per le strade della città con le cuffie nelle orecchie e il walkman attaccato alla tasca del suo giubbotto di jeans.

Oppure una delle scene considerate tra le più belle e romantiche del cinema nel film del 1980 “Il tempo delle mele”, in cui Mathieu fa indossare a una giovanissima Sophie Marceau le cuffie del proprio walkman per distrarla dal trambusto della festa.

I più giovani, forse non possono saperlo, ma il walkman ha completamente rivoluzionato il modo di ascoltare musica dei giovani degli anni ‘80. In questo periodo, per la prima volta, la musica ha iniziato a camminare. Infatti i walkman rendevano per la prima volta i dispositivi di ascolto estremamente compatti e dunque facilmente trasportabili.

Nell’estate del 1979, la Sony introdusse, in Giappone, il primo dispositivo maneggevole capace di leggere le musicassette. Quegli strani supporti, a cui oggi si ispirano alcune cover per smartphone, che andavano inseriti all’interno dei mangianastri e registravano su due lati, A e B, che rendevano necessario girare la cassetta all’interno.

Caratteristiche del nuovo Walkman prodotto da Sony.

I più nostalgici resteranno delusi, ma il nuovo walkman di Sony, però, funziona in maniera totalmente diversa, non ha niente a che vedere con le vecchie musicassette e promette di rivoluzionare il modo di ascoltare musica.

Il nuovo walkman NW-A306 di Sony è un dispositivo di fascia alta rivolto agli appassionati di musica. Unico collegamento con il suo antenato sono le dimensioni simili a quelle di una musicassetta con uno schermo touchscreen da 3,6”, e una serie di tasti fisici presenti lungo il dorso della scocca in alluminio, per un peso di 113 grammi. La memoria interna è di 32 giga, espandibile di altri 18 giga con una scheda di memoria sd, e la nuova batteria garantisce fino a 36 ore di autonomia con una singola ricarica.

Le vere innovazioni dell’NW-A306, che gli appassionati apprezzeranno particolarmente, sono due. La prima riguarda l’amplificatore digitale S-Master HX sviluppato da Sony stessa in collaborazione con Philips, nativamente compatibile con il formato DSD (Direct Stream Digital), , lo stesso dei SACD (Super-Audio CD). Il sistema di saldature senza piombo permette un suono più ricco e corposo. La seconda innovazione è nel funzionamento, infatti il walkman di Sony utilizza una nuova versione dell’algoritmo dell’DSEE Ultimate (Digital Sound Enhancement Engine), in grado di aumentare la qualità migliorando la risoluzione di file musicali. In particolare sui file lossless a qualità CD (16 bit, 44,1 o 48 kHz).