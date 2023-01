Benedetta Rossi, l’accorato appello del marito: “Non chiedetele più…” | Fan sconvolti

Benedetta Rossi è amata da milioni di donne italiane appassionate di cucina. Nelle ultime ore il marito ha fatto un appello a tutti i fan della donna che sono rimasti a bocca aperta.

Benedetta Rossi è conosciuta per essere una scrittrice, conduttrice e blogger italiana, in particolare, quando sentiamo il suo nome pensiamo alla cucina. Nasce nel 1972 a Fermo e oggi, vicina ai 50 anni, è una donna felice perché lavora con ciò che di più ama: la cucina.

La donna nutre da quando è piccola una passione fortissima per il cibo e la cucina in generale, ama sperimentare e assaporare per creare poi una vera e propria arte ai fornelli. Questa sua passione l’ha portata oggi ad essere famosa in tutta Italia per la sua bravura e i suoi consigli d’oro.

Benedetta ha scritto alcuni libri best seller dove racconta della sua esperienza ai fornelli e ricette dei piatti che più ama, il primo libro risale al 2016 “Fatto in casa da Benedetta”, seguito dal secondo volume nel 2017. Nel 2018, fino al 2021 ha scritto e pubblicato altri quattro libri che l’hanno resa ancora più nota e amata.

In relazione ai libri, ha anche condotto alcuni programmi: “Fatto in casa per voi”, “Junior Bake Off Italia”, “Bake Off Italia” e “Super Benny”. Benedetta oggi è sposata con Marco Gentili, con il quale è molto legata e l’uomo l’aiuta molto in ambito lavorativo, supportandola per il raggiungimento di ogni traguardo.

La storia Instagram di Benedetta

Benedetta posta quotidianamente contenuti sui social, in particolare su Instagram, dove appare spesso in cucina o informa i seguaci della sua routine. Non è raro che il marito Marco sia complice dei suoi contenuti, anzi, compare nelle storie con costanza.

Una delle ultime storie caricate da Benedetta, sembra fatta proprio dal marito. C’è la donna indaffarata in cucina che sembra cucinare, il video è registrato con la telecamere interna del telefono e leggiamo: “Per favore non chiedetele più la playlist per camminare perché poi la fa veramente”. Probabilmente ciò scritto dal marito della nota cuoca.

L’appello del marito di Benedetta

Marco Gentili sembra essere un uomo molto paziente, nonostante in qualche recente intervista Benedetta abbia raccontato quanto sia “invadente” in cucina e nel suo lavoro. I due sono molto legati e ciò che l’uomo ha scritto nella storia in questione, sembra a tutti gli effetti un appello ai fan della moglie.

A quanto pare la donna è venuta a conoscenza di una playlist tramite i fan e la sta apprezzando molto, tanto che sta camminando molto ascoltandola. Infatti, nelle storie degli ultimi giorni, Benedetta si è ripresa proprio mentre camminava e sembrerebbe che la playlist di cui parla Marco la motivi molto.