Paolo Conticini, il doloroso addio del volto dello spettacolo: “Se n’è andato…”

Paolo Conticini è un volto noto dello spettacolo italino. L’attore ha condiviso con i suoi fan la triste notizia: l’addio ad un componente della famiglia.

Paolo Conticini è un attore, ex modello e conduttore italiano. L’uomo è toscano, in particolare è nato a Pisa nel 1969. E’ uno degli attori più amati dal pubblico italiano e la cosa si rispecchia anche sui social, dove è molto seguito.

La sua carriera inizia quando diviene modello e conobbe Christian De Sica, l’attore simbolo dei Cinepanettoni. In quel momento Paolo aveva solo 23 anni e una carriera brillante davanti, grazie all’attore infatti, inizia a lavorare anche dietro ai riflettori e agli schermi televisivi nei panni di attore.

Paolo conosce diversi personaggi noti, come Sabrina Ferilli e la Pivetti, con le quali lavora e stringe un legame d’amicizia molto profondo. L’attore partecipa ai programmi di successo come Tale e quale show, lo Zecchino d’Oro, Cash or Trash – Chi offre di più?, Lasciatemi cantare e molti altri.

Una sua partecipazione per la quale è ricordato, è nella serie italiana Provaci Ancora Prof, nelle quali recita come commissario per ben sette stagioni, dal 2005 al 2017. L’anno successivo si sposa con l’ex modella Giada Parra.

Il post di Paolo Conticini

Paolo Conticini è molto attivo sui social, in particolare gli piace tenersi in contatto con i suoi fan su Instagram. Sul social è seguito da molti utenti che quotidianamente commentano i suoi post e storie. Uno degli ultimi ha suscitato molto interesse.

Paolo ha condiviso una foto con il suo cagnolino, lui appare sorridente e in primo piano c’è il suo piccolo barboncino. L’attore ha scritto: “Vi presento Dado“. La foto ha sciolto il cuore di tutti i suoi fan e seguaci che hanno commentato con parole molto belle e dolci. Paolo ha risposto a molti di loro.

Dado: la triste notizia

I commenti sotto al post di Paolo sono tutti pieni di amore per lui e per il suo cagnolino. Paolo però ha risposto ad un utente che si complimenta con lui per la dolcezza e bellezza del suo barboncino.

Conticini risponde al commento del fan dicendo: “Il mio Dado se n’è andato il 20 settembre…”. Dunque l’attore, informa, purtroppo, della morte del cucciolo e la foto come le sue parole erano destinate ad essere un ricordo del cane che è deceduto pochissimi mesi fa, lasciando a Paolo un vuoto enorme e tanta tristezza ma che lui ama ricordare condividendo una sua foto con tutti i suoi seguaci.