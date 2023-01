Caro bollette, il risparmio può partire dalla doccia: con questo ‘trucco’ il risultato è assicurato

Come abbiamo ormai più e più volte ribadito da tempo, sono tempi davvero difficili sia per l’economia italiana, così come anche per quella europea in generale, a causa del caro energia che sta praticamente mettendo in ginocchio tutto il continente europeo.

Questa gravosa situazione è iniziata in particolare a seguito dei conflitti che sono scoppiati in Ucraina nei primissimi mesi del 2022, che hanno portato con sé (ovviamente) diverse conseguenze a livello economico, primo tra tutti un aumento delle materie prime (che si è riflettuta in un’inflazione record a livello del settore alimentare), così come anche un rialzo dei costi dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano. Questo si è chiaramente riflettuto in un aumento generale delle bollette da parte delle compagnie fornitrici d’energia.

Nonostante tutti i preziosi aiuti che provengono dal governo italiano, come ad esempio il bonus energia da 150 euro (detraibili direttamente dalle bollette), così come anche le agevolazioni fiscali per chiunque intendesse acquistare elettrodomestici di nuova generazione, numerose famiglie si trovano in seria difficoltà nel sostenere bollette così ingenti, e spesso non riescono addirittura ad arrivare alla fine del mese, soprattutto nel caso in cui siano famiglie monoreddito, composte eventualmente da 4 o 5 membri al loro interno.

È così che oggi vi proponiamo qualche accorgimento e trucchetto utile per risparmiare più energia possibile, e pagare meno le bollette dell’energia mensili.

Quest’oggi in particolare ci focalizzeremo sulla doccia, che noi tutti usiamo quotidianamente per lavarci, la mattina o la sera.

Consigli utili

Il consiglio, apparentemente banale ma al contempo efficace, è quello di ridurre il numero di docce, riducendolo a circa 3 volte a settimana. Così facendo si avrà un notevole risparmio d’acqua, e conseguentemente un considerevole risparmio a livello delle bollette mensili dell’energia.

Nel caso ad esempio, per ipotesi, una famiglia media sia composta da 4 persone, utilizzando il metodo della riduzione delle docce si possono risparmiare fino a 200 euro all’anno, che non è di certo una cifra da trascurare, soprattutto considerando i tempi che corrono. Un altro consiglio che possiamo darvi è quello di considerare un soffione ecologico, in quanto è in grado di depurare l’acqua e permette di ridurre considerevolmente la quantità d’acqua utilizzata.

Un consiglio finale, che però non riguarda l’utilizzo della doccia e dell’acqua, va a considerare il sistema d’illuminazione che si tiene all’interno del proprio ambiente domestico: in questo caso è infatti fortemente raccomandato di utilizzare lampadine LED, in quanto consumano molta meno energia elettrica rispetto alle lampadine alogene tradizionali.