Gerry Scotti, nessuno l’aveva mai visto ‘ridotto’ così: il popolare conduttore non sembra più lui | Irriconoscibile

Gerry Scotti è per eccellenza uno dei conduttori televisivi italiani più amati dagli spettatori. L’uomo di esperienza alle spalle e ad oggi continua a lavorare nel mondo dello spettacolo, l’ultima foto che ha postato lo ritrae come non lo abbiamo mai visto prima.

Gerry Scotti, pseudonimo di Virginio Scotti, è uno dei conduttori televisivi italiani più amato dal pubblico. E’ originario di Miradoro Terme, oggi ha 66 anni ma la sua carriera continua con successo, amato da chiunque lo segua e guardi i suoi programmi televisivi. Riesce sotto ogni aspetto ad entrare nel cuore degli spettatori che lo guardano attraverso gli schermi.

Scotti da avvio alla sua carriera da conduttore nella prima metà degli anni ’80, quando conduce affianco ai più grandi conduttori del periodo; amico e collega di Panariello, Conti e altri conduttori della stessa generazione. Oggi l’uomo ha superato le 8.300 puntante tra talent show e quiz show.

Gerry fin da giovane ha dimostrato un grande interesse per la politica italiana: appartiene ancora al Partito Socialista Italiano. Nello specifico, alle elezioni politiche del 1987 fu candidato nel collegio di Milano alla Camera dei deputati nelle file del Partito Socialista Italiano, da quel momento ha continuato a seguire le questioni politiche senza lasciare che queste interferissero con la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Gerry Scotti è conosciuto come un uomo con un grande cuore, si affeziona molto facilmente ai suoi colleghi e amici, ama passare il tempo con loro e dare consigli. L’uomo è molto social negli ultimi anni e l’ultima foto che ha postato ha lasciato tutti senza parole.

La foto dove Gerry non sembra lui

Gerry Scotti su Instagram posta spesso foto e storie, condividendo con i suoi amici, colleghi, seguaci e fan i dettagli della sua vita privata, di lavoro o semplicemente i suoi interessi. Sul social ha 959.000 seguaci, tutti lo ammirano e sostengono sempre.

Nell’ultima settimana, sul profilo di Gerry sono comparse immagini insolite: sono suoi ritratti. In queste immagini appare il conduttore in vesti diverse, da Babbo Natale a Zorro. Questi ritratti sembrano fatti a mano ma con programmi grafici solitamente utilizzati da computer o tablet adibiti al disegno. L’ultima foto che ha postato ha riscontrato un grandissimo successo, Gerry ha scritto: “In attesa di Milan Roma beccatevi Jose Gerrynho! Un’altra creazione di @thousandgerry : seguiteli, sono molto bravi”.

L’opera d’arte è stata realizzata da alcuni fan di Gerry che hanno creato una pagina dove quotidianamente postano foto artistiche – quasi avatar – del conduttore.