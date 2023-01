“Finché il cuore batte…”: Arisa, il triste annuncio sconvolge i suoi fan | Ecco cosa sta succedendo

La cantante lucana amata dal pubblico per la sua grinta, ha ricevuto critiche nell’ultimo periodo che l’hanno ferita. Il suo è stato un anno particolare e il suo ultimo post racconta tutti i dettagli di ciò che la cantante ha vissuto.

Arisa è lo pseudonimo di Rosalba Pippa, è una cantante e da qualche anno personaggio televisivo italiano. La donna è molto amata per la sua determinazione e schiettezza, al contempo è criticata per le stesse e poco apprezzata per la sua personalità forte.

Arisa oggi ha 40 anni ma in cuor suo ne ha 20, affronta la vita con positività e ambizione per ogni sfida che le si pone davanti. E’ cresciuta in Basilicata, terra che ama e dove torna ogni volta che le è possibile per dedicare il suo tempo alla famiglia e per ricaricare le energie in una terra ricca di bellezze naturali e culinarie.

La carriera di Arisa prende il volo quando dopo aver vinto nel 2008 il concorso SanremoLab, ha raggiunto il successo partecipando al 59º Festival di Sanremo nel 2009 con il singolo ‘Sincerità’, vincendo nella categoria “Nuove Proposte”. Da quel momento ha avuto inizio la brillante carriera che ha portato la donna ad essere amata dal pubblico italiano per quei tratti distintivi che la caratterizzano.

Questi tratti sono però, allo stesso tempo molto criticati da quella parte del pubblico che non apprezza lo stile della cantante. Negli ultimi mesi, infatti, la donna si è mostrata sui social molto più aperta e sicura di se, questo ha portato critiche e lei ne ha sofferto molto. Dopo tempo Arisa si apre di nuovo con i suoi fan e racconta tutto nell’ultimo post.

“Altrimenti non faremmo tutti questi casini”

Arisa ama condividere con i suoi fan e seguaci di Instagram tutto ciò che le passa per la testa, aggiornandoli su tutto e avendo un rapporto diretto e stretto con loro. Così come ha fatto anche nei momenti più bui, ha condiviso ogni emozione con chi la apprezza, spesso ricevendo anche critiche da coloro che la sostengono di meno. Uno degli ultimi post della cantante è l’augurio per il nuovo anno e ha scritto un messaggio profondo.

“Cari amici, e anche quest’anno è finito. Un po’ mi spiace perché ho vissuto tante emozioni bellissime.. ho volato davvero e qualche volta sono pure caduta , ma fortunatamente sono di buona tempra oltre che di ottima famiglia e finché il cuore batte, la mente ragiona e le gambe reggono c’è un sogno da realizzare che mi tiene sveglia la notte e mi fa sentire viva. Ho smesso di farmi la guerra quest’anno e non mi vergogno del bisogno che ho di essere amata. Chiedo l’amore che so di meritare a me stessa per prima e detto questo vi lascio con un’altra versione nuda di me, dove vi canto il sogno più grande, che forse è quello che ci accomuna tutti.. altrimenti non faremmo tutti questi casini. Tantissimi auguri di buon anno, che questo 2023 ci porti solo cose buone. Amami with #love”.

Arisa ha così condiviso con tutti le sue emozioni, raccontando qualcosa di se, aggiungendo anche un’emoji con il ferro di cavallo, molto utilizzato nella sua regione di origine come portafortuna o contro il malocchio e la sfortuna. Ha caricato anche un video molto emozionante della canzone “Amami“. I fan hanno commentato il post con tanto amore.