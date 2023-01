Ferro da stiro, con questo ‘trucchetto’ puoi dirgli addio: non lo userai mai più | Lo stanno facendo tutti

Sono tempi davvero difficili per tutta la popolazione italiana, per non dire europea: tutti i cittadini stanno infatti affrontando il caro energia, che sta ormai dilagando da un anno a questa parte.

Tutto è iniziato per la precisione a seguito dei primi conflitti che sono scoppiati in Ucraina a partire dai primi mesi del 2022.

Questo ha portato a delle conseguenze davvero rilevanti sul panorama europeo, in particolare un’inflazione a livello del settore alimentare, seguita poi da un rialzo record del prezzo dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano. È così che sono aumentate conseguentemente le bollette mensili dell’energia, mettendo in ginocchio gran parte della popolazione.

Nonostante tutti i preziosi aiuti che provengono dal governo italiano (come ad esempio l’introduzione del bonus energia da 150 euro e le agevolazioni fiscali per chiunque intendesse acquistare un elettrodomestico di nuova generazione), infatti, numerose famiglie italiane si trovano in seria difficoltà nel sostenere il pagamento delle bollette mensili, e rischiano talvolta di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che non riescono a permettersi di sostenere bollette così pesanti, sopratutto nel caso in cui siano una famiglia monoreddito composta da 4 o 5 membri al suo interno.

È così che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche trucchetto utile per consumare meno energia elettrica, e conseguentemente pagare di meno alla fine del mese.

Consigli utili

Una delle voci che sicuramente consumano di più all’interno dell’economia domestica è quello degli elettrodomestici, tra forno elettrico, forno a microonde, lavatrice, lavastoviglie, frigorifero e via dicendo. Oggi in particolare ci focalizzeremo sul ferro da stiro, che gran parte della persone utilizza quotidianamente per stirare perfettamente i propri indumenti una volta lavati e puliti.

Ebbene, c’è un metodo per evitare il suo utilizzo e conseguentemente risparmiare sulle bollette dell’energia elettrica a fine mese. C’è infatti un metodo alternativo per stirare i nostri indumenti, che prevede di creare una soluzione dentro uno spruzzino, a base di acqua, un cucchiaio d’aceto e un altro cucchiaio di balsamo (quello che viene usato comunemente per i capelli), che dovremo miscelare per bene. Una volta ottenuta questa soluzione, bisognerà spruzzarla sui nostri indumenti, che non andranno posti sull’asse da stiro, ma verranno semplicemente appesi in verticale, all’aria aperta.

Sarà proprio il peso importante della soluzione appena creata, a determinare un corretto stiramento dei nostri indumenti, evitando così l’utilizzo del ferro da stiro tradizionale, e il conseguente consumo di energia elettrica, che può essere così evitato in maniera semplice e veloce, risparmiando alla fine del mese.