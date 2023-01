“Pensavo fosse morta”: Iva Zanicchi, nessuno si aspettava un risvolto del genere

Iva Zanicchi è una delle donne più amate d’Italia, riesce a coinvolgere tutti con la sua grinta. Recentemente ha confessato qualcosa di privato che nessuno si aspettava in diretta televisiva.

Iva Zanicchi è una donna dello spettacolo italiano, ha tantissime competenze, infatti è una conduttrice televisiva, opinionista, cantante, attrice e anche un’ex politica. Tra i tanti talenti di Iva, ciò che la contraddistingue è la passione che trasmette agli spettatori e soprattutto la grinta e determinazione che hanno sempre fatto parte del suo carattere.

La Zanicchi inizia la sua carriera come cantante, nel 1960 diviene nota e una caratteristica che i fan hanno sempre apprezzato è la sua abilità di cantare ed eccellere in qualsiasi genere musicale. La donna ha molti soprannomi, da “Pollice della canzone italiana” a “L’aquila di Ligonchio” – paese di provenienza di Iva. La cantante ha partecipato undici volte al Festival di Sanremo, vincendo tre edizioni e non ha avuto successo solo musicale, è famosa anche per il suo talento da attrice e conduttrice. Dal 2008 al 2014 è stata anche Membro del Parlamento europeo.

Iva è molto riservata rispetto la sua vita privata ma i fan la seguono ovunque e riceve il sostegno dal pubblico ogni volta che appare sotto ai riflettori: il suo fascino non muore mai. La cantante è stata sposata con Antonio Ansoldi, con il quale ha una figlia Michela. Successivamente ha trovato la serenità con Fausto Pinna.

Oggi Iva è molto seguita anche dal pubblico più giovane, che la sostiene nel programma Ballando con le Stelle. A proposito del talent show, la donna è una delle concorrenti che sta lasciando tutti a bocca aperta.

“Pensavo fosse morta”

Iva Zanicchi è stata pochi giorni fa ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, dove ha raccontato dettagli della sua vita che pochi conoscevano. La cantante ha lasciato tutti senza parole, raccontando la sua esperienza a Ballando con le Stelle.

Iva ha spiegato: “Grazie al ballo ho scoperto che la disciplina è molto importante e qualche parte piccola del mio corpo che pensavo fosse morta”, a quel punto Serena le ha chiesto a quali parti del corpo si riferisse e la Zanicchi ha detto, creando qualche secondo di suspense: “E non te lo posso dire”, il pubblico e gli ospiti in studio con lei sono scoppiati a ridere.

Iva ha concluso dicendo: “Ballate ragazzi, ballate! Fidatevi…ballate quello che volete, il liscio..ma ballate”, lasciando così un prezioso consiglio agli spettatori.