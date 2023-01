Lavatrice, non puoi più usarla così I Il motivo è scioccante: danneggia il tuo apparato respiratorio

Tra gli elettrodomestici più usati, la lavatrice è un elemento fondamentale nelle case delle persone ma, secondo un recente studio, un utilizzo scorretto può danneggiare l’apparato respiratorio

Fin dalla sua invenzione, la lavatrice si è rivelata uno strumento fondamentale per alleggerire il carico dei lavori domestici. La prima macchina per lavare, una rudimentale centrifuga azionata a mano, fu inventata dal teologo tedesco Jacob Christian Schäffern nel 1767. Da allora ha subito numerose innovazioni, avvalendosi delle diverse tecnologie fino a diventare lo strumento moderno che tutti conosciamo e utilizziamo.

Per arrivare alla prima lavatrice elettrica bisognerà aspettare il 1906 ad opera di Alva Fisher, che finalmente riuscì ad automatizzare un sistema che, fino a quel momento, necessitava comunque di essere azionata a mano.

I primi problemi di sicurezza, però, si verificarono già all’epoca, anche perché conosciamo bene i pericoli che si generano quando acqua ed elettricità si incontrano. Infatti, il motore elettrico di questo primo modello non era ben isolato e spesso accadeva che schizzi d’acqua provenienti dal cestello causassero fortissime scosse elettriche a chiunque toccasse l’elettrodomestico.

Superati i primi problemi, la lavatrice elettrica, inizia a diffondersi in Italia solo negli anni ‘40. In modo simbolico, i primi utilizzi vengono fatti risalire al 1946, anno in cui le donne hanno conquistato il diritto di voto. La lavatrice, infatti, più di ogni altro elettrodomestico, ha contribuito all’affermazione della donna anche nella vita lavorativa, liberandola dal peso dei lavori domestici.

Perché la lavatrice può essere un pericolo e causare danni all’apparato respiratorio?

Come detto in precedenza, fin dalla sua introduzione sul mercato, i costruttori di lavatrici elettriche hanno dovuto risolvere tutta una serie di problemi di sicurezza che rischiavano di mettere in pericolo le persone che la utilizzavano.

Nella lavatrice oggi laviamo qualsiasi tipo di capo e tessuto e risulta particolarmente utile per eliminare germi e batteri, disinfettando i nostri bucati. Attenzione però, perché un cattivo utilizzo può rendere la lavatrice un problema per la nostra salute. E’ quanto emerso da uno studio dell’Università di Bonn, che si è trovata ad analizzare le cause della trasmissione di agenti patogeni nei reparti pediatrici degli ospedali. Gli studiosi non riuscivano a spiegarsi la contaminazione di un determinato batterio tra i neonati di uno stesso reparto, nonostante fossero rispettate tutte le norme igieniche.

Alla fine della ricerca la causa è stata individuata proprio nelle lavatrici della lavanderia dell’ospedale. I rilievi effettuati hanno scoperto che la causa delle infezioni fosse dovuta alla presenza del batterio sulle guarnizioni delle macchine per la biancheria dell’ospedale, trovate in cattivo stato di manutenzione. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio, semplicemente sostituendo le lavatrici, senza particolari conseguenze per i bambini ricoverati.