Lavatrice, ecco la temperatura perfetta: con questa impostazione il risparmio è garantito

Sono mesi autunnali e invernali senz’ombra di dubbio difficili per quanto riguarda il rincaro energia, che sta colpendo non solo la popolazione italiana ma anche tutti i cittadini europei.

Questa gravosa situazione è iniziata a partire dai primissimi mesi del 2022, quando sono scoppiati i primi conflitti in Ucraina, che hanno portato ovviamente a delle conseguenze non da poco sull’intera economia europea: primo tra tutti un aumento al livello del costo delle materie prime (che si è riflettuto irrimediabilmente su tutto il settore alimentare, in particolare sui beni di prima necessità), seguito poi da un rialzo record del costo dell’energia da parte delle compagnie fornitrici, sia per quanto riguarda l’energia elettrica che per il gas metano.

Secondo alcune stime recenti, infatti, il costo delle bollette sarebbe aumentato fino al 50% rispetto alle corrispettive bollette dell’anno immediatamente precedente. Per fortuna sono stati numerosi i provvedimenti presi da parte del governo italiano (e non), come ad esempio l’introduzione di un bonus energia pari a 150 euro, così come agevolazioni fiscali per chiunque intenda acquistare elettrodomestici di nuova generazione, che consumando meno permettono risparmi considerevoli a lungo termine.

Nonostante questi e tanti altri preziosi aiuti da parte delle autorità, però, numerose famiglie italiane rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che non riescono a permettersi di pagare bollette così ingenti, soprattutto nel caso in cui si tratti di famiglie monoreddito, composte eventualmente da 4 o 5 membri al loro interno.

È così che oggi abbiamo deciso di fornirvi alcuni consigli e accorgimenti utili per consumare meno energia possibile, in modo tale da risparmiare e conseguentemente pagare bollette meno salate alla fine del mese. Quest’oggi in particolare ci focalizzeremo sulla lavatrice, uno degli elettrodomestici senz’ombra di dubbio più utilizzati all’interno dell’ambiente domestico, per la pulizia quotidiana dei nostri indumenti.

Consigli utili

Qual è la temperatura sufficiente per un utilizzo ragionevole della lavatrice, e i nostri lavaggi che ne derivano? Il nostro consiglio a tal proposito è quello di prediligere una temperatura che non sia superiore ai 30/40 gradi centigradi circa, in modo tale da ottenere un bucato che sia completamente igienizzato e pulito allo stesso tempo.

Un’altra modalità ottimale di lavaggio è il lavaggio a freddo, che chiaramente consuma ancor di meno rispetto a quello a caldo.

Non è necessario infatti mantenere temperature alte (come ad esempio 90 gradi), dal momento che sarebbero pressoché inutili, a meno di determinati e specifici casi. Se seguirete questi consigli nelle modalità di lavaggio, si risparmierà molto a livello dei consumi energetici, con un conseguente risparmio a lungo tempo.