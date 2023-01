Musica in lacrime, la dolorosa scomparsa devasta l’anima: “Oggi è morta…”

Da poche ore è stata condivisa la triste notizia sul social. Il mondo della musica è dispiaciuto e toccato dal lutto di poche ore fa: una nota cantante ha condiviso con tutti il suo dolore.

Nelle ultime ore il mondo della musica italiana è in lutto. La notizia ha distrutto tutti, dai fan ai conoscenti della cantante, la quale ha perso una parte fondamentale della sua famiglia. Lei ha condiviso un messaggio profondo su Instagram.

La cantante in questione è la cantautrice trentacinquenne Levante – nome d’arte di Claudia Lagona. La donna è nata a Caltagirone. Il suo successo arriva nel 2009 quando il suo stile pop rock diviene noto in tutta la penisola italiana. Levante partecipa a diversi programmi televisivi come X-factor e collabora con Sky, nel frattempo firma i suoi contratti discografici ed escono i suoi album che conquistano tutto il pubblico.

La giovane si sposa nel 2015 con Simone Cogo che come lei lavora nel mondo della musica, purtroppo i due si separano dopo pochi anni. Dopo la separazione inizia una relazione con il cantautore Diodato, i due hanno fatto sognare i fan fino al 2019. Attualmente ha una relazione serena con Pietro Palumbo.

Nelle ultime ore la cantante ha dato la notizia del lutto familiare ai suoi seguaci su Instagram, la notizia si è diffusa e il mondo della musica si è unito per sostenere la donna.

Il lutto straziante per Levante

Levante ha a cuore la famiglia, ama passare il tempo con i suoi cari che ha sempre incluso nel suo successo. Purtroppo da poche ore ha annunciato la morte dell’amata nonna.

Levante ha postato una foto della sua mano che stringe quella dell’anziana nonna e ha scritto: “Mia sorella Rosalia, al telefono, dopo settimane di assistenza al nostro albero sacro, con il sole e con la luna, mi ha detto “quanti colpi d’ascia servono per abbattere una sequoia?”.Ho pianto così, pensando alla nonna nel suo letto, legata alla vita, nonostante tutto. Oggi è morta la nonna Rosalia. Oggi muore tre volte mio padre. Lascia dentro di me un grandissimo vuoto ma nulla confrontato all’amore, alla forza, all’orgoglio con il quale ha sorretto la mia famiglia. Grazie amore mio, ti bacio sul collo dandoti un po’ di fastidio, come facevo sempre.“Nonna, a febbraio vado a Sanremo! M’ha taliari!!!“Se, se!””.

Le parole della cantante hanno commosso il web, nei commenti i messaggi di conforto da parte dei fan e di altri personaggi noti.