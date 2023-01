Elisa Isoardi in ospedale in mezzo ai medici: ecco cosa è successo alla nota conduttrice

Elisa Isoardi è una delle donne più belle d’Italia, considerata così per la sua bellezza tipica del nostro paese. La donna condivide con i fan una foto che ha preoccupato tutti: in ospedale.

Elisa Isoardi, classe 1982, di Cuneo, è una conduttrice televisiva e ex modella italiana. Ama le cose semplici e passare il tempo con la sua famiglia, come mostrano anche i suoi social.

La conduttrice inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo italiano nel 2000, quando partecipa a “Miss Italia” e diviene “Miss Cinema”. Da quel momento entra a far parte del mondo della televisione italiana, partecipando a programmi Rai e ad eventi noti nel paese. Dal 2010 conduce “Linea Verde” e “Miss Italia nel mondo”, dove la sua bellezza continua ad essere venerata da tutti gli spettatori. Negli ultimi anni presenta “La prova del cuoco”, sostituendo Antonella Clerici.

Della vita privata di Elisa non si sa molto ma un dettaglio noto è la sua relazione con il politico Matteo Salvini, avuta dal 2014 al 2018. Attualmente ci risulta che sia single, nonostante sia molto apprezzata da tanti, preferisce dedicare il suo tempo a se stessa e alla famiglia, viaggiando e dedicandosi alla sua carriera.

Elisa condivide con i suoi fan e seguaci sui social tutti i suoi viaggi e le sue avventure. Questa volta però il contenuto del suo post è completamente diverso.

Elisa in ospedale il giorno del suo compleanno

Elisa Isoardi le piace condividere con i fan tutto, soprattutto quando può aiutare qualcuno o lasciare qualche insegnamento. L’ultimo post della donna è così: il suo intendo è quello di ispirare.

Elisa nel giorno del suo compleanno, il 27 dicembre, si è recata in ospedale e le foto da lei postate su Instagram la ritraggono con i tubi attaccati al braccio ma lei è sorridente e felice. La Isoardi scrive: “Oggi, per il mio compleanno, mi sono voluta fare il regalo più grande: donare il sangue. Perché è nel dare che si riceve. Grazie a tutti i medici, gli infermieri ed i volontari del Policlinico Umberto 1º. @avisnazionale Grazie al presidente #avisroma Raniero Ranieri”

Elisa dunque, sta bene, il motivo per il quale si è recata in ospedale non è per problemi di salute, come all’inizio hanno pensato i fan preoccupati. La conduttrice era sul lettino per la donazione del sangue e suo intento è quello di contribuire e aiutare chi ne ha bisogno: “Perchè nel dare si riceve“.