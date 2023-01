Riscaldamento, spunta il bonus per i termocamini: acquistarne uno non è mai stato così semplice

Il rincaro energia è un problema davvero importante, che non riguarda strettamente solo noi italiani, bensì tutta la popolazione europea.

A seguito dei conflitti che si sono verificati in Ucraina a partire dai primi mesi dell’anno precedente, sono arrivati numerosi aumenti sia nel settore alimentare che in quello energetico, con aumenti del costo dell’energia elettrica e del gas metano.

A livello italiano sono stati numerosi i provvedimenti per quanto riguarda il rincaro energia: primo tra tutti menzioniamo le detrazioni e agevolazioni fiscali indirizzate agli acquirenti interessati all’acquisto di nuovi elettrodomestici di ultima generazione, così come anche il bonus energia pari a 150 euro, che possono essere detratti senza problemi direttamente dalle voci delle bollette.

È proprio sui bonus che ci focalizzeremo sulle bollette. Una delle problematiche principali, in particolar modo nei mesi autunnali e invernali come questi, è quello dei riscaldamenti, dato che tutti i dispositivi utilizzati per riscaldare l’ambiente domestico (quali ad esempio la caldaia, lo scaldabagno, i termosifoni e via dicendo) consumano non poco a livello di energia. Per fortuna sarebbe arrivato un nuovo bonus, rivolto in questo caso ai termocamini. Scopriamo insieme di cosa si tratta nei minimi dettagli!

Il governo italiano ha infatti messo a disposizione negli ultimi giorni diversi incentivi e agevolazioni fiscali, che in questo caso riguardano l’acquisto di un termocamino di nuova generazione. Questo permette chiaramente di agevolare in maniera netta l’acquisto da parte del cittadino, che si troverà a pagare meno di quanto preventivato, facilitando così l’installazione del termocamino stesso all’interno della sua abitazione domestica. Una cosa che è bene specificare, però, è che solo alcuni modelli rientrano in questo nuovo bonus introdotto dal governo italiano.

I dettagli del bonus

Nella fattispecie le agevolazioni riguardano solo ed esclusivamente termocamini che abbiano 4 stelle e che siano ad alta efficienza energetica, in modo che consumino il meno possibile, così come altri elettrodomestici di nuova generazione. Il bonus termocamini, quindi, verrà erogato in maniera esclusiva ai cittadini che acquisteranno un termocamino caratterizzato da un ridotto impianto ambientale, portando così alla detrazione fiscale.

L’incentivo si chiama per la precisione “Conto termico”, e viene offerto in particolar modo a tutti i privati che abbiano intenzione di aumentare il proprio livello di efficienza energetica all’interno dell’ambiente domestico. In questo caso è prevista una copertura pari a circa il 65% della spesa effettivamente sostenuta da parte del cittadino.

Non ci resta dunque che attendere i prossimi mesi, per vedere quali saranno i nuovi bonus e le nuove detrazioni fiscali emanate da parte del governo.