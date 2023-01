Eliminare il cerume dalle auricolari, se conosci questo trucco ci metti un secondo I Togli lo sporco più profondo, senza rischiare di danneggiarle

Nel corso degli ultimi anni, le cuffie e in generale gli auricolari hanno subito un’impennata non da poco, proponendo sempre più modelli sul mercato mondiale che rispondessero alle esigenze di ogni tipologia di cliente, chiaramente sempre con un occhio di riguardo anche per l’aspetto economico.

I modelli presenti sono davvero tanti, partendo dalle AirPods di Apple, fino ad arrivare alle Samsung Galaxy Buds e via dicendo, adatte ad ogni tipologia di cliente.

Usiamo gli auricolari per le attività più disparate, che possono essere riunioni lavorative, così come l’ascolto della musica, per le telefonate, o per la fruizione dei nostri contenuti preferiti sui principali servizi di streaming come Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video e via dicendo.

Spesso però, come in ogni dispositivo tech che si rispetti, è assolutamente necessaria una corretta manutenzione da parte degli utenti. Una delle problematiche più riconosciute in tal senso è la sporcizia che ovviamente si forma e conseguentemente si accumula sulla superficie degli auricolari in questione, e anche il cerume che progressivamente si forma in prossimità dell’uscita delle cuffie. Questa sporcizia che progressivamente si accumula può risultare assolutamente dannosa per chiunque, dal momento che favorisce la proliferazione batterica, e quindi l’insorgenza di eventuali infezioni a livello del canale auricolare e le zone attigue. Scopriamo insieme come eliminare il cerume dagli auricolari in maniera facile e veloce, adatta anche a chi non è esattamente pratico.

Ci sono in particolare diverse modalità per rimuovere la sporcizia e il cerume in maniera efficace. Prima di tutto, è necessario rimuovere gli auricolari (come le AirPods, ad esempio) dalla custodia, per poi togliere il tappo in gomma o silicone che è a contatto con l’orecchio.

Come procedere

Potremmo in questo caso far uso di un batuffolo in cotone, o eventualmente un panno umido, che siano stati precedentemente imbevuti d’acqua e sapone. Iniziamo partendo dalla pulizia certosina del tappo in gomma, focalizzandoci in particolar modo sulla parte interna, per poi lasciarlo asciugare per circa una decina di minuti prima di rimetterli nella corretta posizione sulla parte superiore dell’auricolare. A questo punto potremo montarli nuovamente sull’auricolare, per poi riporlo nuovamente sulla custodia.

Un consiglio che possiamo darvi a tal proposito è quello di non fare mai uso di prodotti aggressivi, che potrebbero eventualmente danneggiare il tappo in gomma così come l’auricolare stesso, e che porterebbero ad una compromissione della funzionalità stessa degli auricolari.

Le componenti elettroniche di cui gli auricolari sono composti sono infatti molto delicati, e basta anche una quantità esigua d’acqua per rovinarne la resa audio in maniera talvolta irrimediabile, perciò procedete sempre con cura e attenzione nella pulizia degli auricolari.