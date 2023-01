Bolletta della luce, ecco il trucco per risparmiare moltissimi euro: controlla subito il tuo contatore

Il rincaro dell’energia sta ormai colpendo in maniera molto grave da mesi tutta la popolazione europea. Questo fenomeno si è verificato in particolare a causa dei conflitti che sono purtroppo scoppiati in Ucraina a partire dai primissimi mesi del 2022, che hanno inevitabilmente portato con sé delle conseguenze non da poco.

Prima tra tutte l’inflazione clamorosa a livello del settore alimentare (con l’aumento record di tutti i principali alimenti, anche di prima necessità), e in secondo luogo un rialzo dei costi dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano.

Questo si è riflettuto ovviamente in un aumento generale dei costi delle bollette a livello di tutta l’Europa. Per fortuna tutti i governi delle principali nazioni, come ad esempio quello Italian o tedesco in primis, non si sono tenuti di certo con le mani in mano, ma hanno provveduto in maniera attiva a fronteggiare questa annosa situazione del caro energia, con provvedimenti volti proprio ad aiutare la popolazione più bisognosa.

Primo tra tutti menzioniamo in particolare il bonus energia da 150 euro (che può essere detratto in maniera diretta dalle voci dei consumi delle bollette mensili), così come anche agevolazioni e detrazioni fiscali per chiunque intendendesse acquistare elettrodomestici di nuova generazione entro la fine dell’anno corrente. Nonostante tutti questi preziosi provvedimenti, però, sono ancora numerosissime le famiglie italiane che si ritrovano in seria difficoltà, dal momento che è davvero difficile sostenere il peso di bollette così ingenti, soprattutto nel caso di famiglie di 4 o più membri, eventualmente con monoreddito.

Vediamo quindi insieme qualche trucchetto e accorgimento utile per fronteggiare questo caro energia cercando di consumare meno energia possibile, e conseguentemente pagare bollette dell’energia meno salate alla fine del mese.

Come ottenere informazioni

Quest’oggi in particolare il nostro focus andrà sul contatore, in particolare quello elettrico. Al contrario del contatore tradizionale, infatti, il contatore elettrico presenta sul suo schermo numerose informazioni che possono risultare davvero utili per risparmiare.

Prima fra tutte, premendo il tasto principale presente sul contatore avremo la possibilità di vedere la fascia oraria in cui ci troviamo: ricordiamo infatti che in base alla fascia oraria (sempre in riferimento al contratto che abbiamo stipulato) pagheremo una determinata quota. In questo caso è preferibile usare gli elettrodomestici che consumano maggiormente il sabato e domenica, che corrispondono alle fasce orarie in cui l’energia elettrica si paga di meno.

Premendo tre volte il tasto principale, avremo una panoramica su quanto stiamo effettivamente consumando in termini energetici in quell’esatto momento. Tutte queste informazioni sono preziose, e possono darci una panoramica che ci consente di risparmiare a lungo termine nell’utilizzo consapevole dell’energia elettrica.