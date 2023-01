Con un oggetto che hai sempre in cucina e paghi 2€ risparmi un sacco di energia I Mettilo subito sui termosifoni e vedrai

I mesi autunnali che abbiamo appena trascorso e quelli invernali che arriveranno sono senz’ombra di dubbio difficili da un punto di vista economico energetico, a causa del rincaro energia che ha recentemente colpito tutta l’Europa e che ha portato a non pochi disagi per tutta la popolazione.

Tutta questa gravosa e difficile situazione si è perpetrata a causa dei conflitti scoppiati in Ucraina nel corso dei primissimi mesi del 2022, che hanno portato a diverse conseguenze con ricadute su tutta l’Europa.

Prima di tutto l’inflazione a livello delle materie prime (con un aumento dei costi generali di tutto il settore alimentare, causando non pochi disagi per la popolazione), e in seguito un rialzo mai visto prima d’ora dei costi dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano.

Questo chiaramente si è riflettuto in maniera pressoché immediata sul rialzo, da parte delle compagnie fornitrici, delle bollette mensili dell’energia: si stima, secondo un recente studio, che i costi delle bollette mensili hanno subito un aumento pari al 50% rispetto alle corrispettive bollette dell’anno immediatamente precedente. Nonostante tutti gli aiuti provenienti dal governo italiano e non, numerose famiglie italiane rischiano di affacciarsi sempre più spesso alla soglia di povertà, dal momento che le bollette sono ingenti e non è così facile sostenerle.

Senz’ombra di dubbio una delle voci più importanti a livello di consumi in casa è quella dei riscaldamenti, in particolar modo nel corso di questi freddi mesi autunnali e invernali.

Consigli utili

È così che oggi vi forniamo qualche consiglio per consumare meno energia possibile, così da risparmiare a lungo termine sulle prossime bollette dell’energia che vi arriveranno a casa. Per risparmiare non servono chissà quali impianti sofisticati, e il più delle volte bastano delle cose anche semplicissime, che come in questo caso si possono trovare tranquillamente in cucina. Nella fattispecie oggi parleremo della carta stagnola, e dei suoi portentosi utilizzi per risparmiare all’interno dell’economia domestica di tutti i giorni. Nel caso in cui infatti non si abbiano a disposizione dei pannelli termoriflettenti da utilizzare per il termosifone, si può benissimo utilizzare la carta stagnola, che noi tutti abbiamo in cucina, per evitare di disperdere il calore emesso dal termosifone.

Questo rappresenta uno dei principali accorgimenti utili proposti da ENEA, all’interno del suo decalogo di regole per risparmiare in casa e garantire un adeguato riscaldamento domestico.

Oltre a questo, vi consigliamo di effettuare sempre e a cadenza regolare una buona manutenzione degli impianti: un impianto con una cattiva manutenzione ha infatti una resa energetica di gran lunga inferiore, e conseguentemente consumi più alti, che si rifletteranno in bollette molto più salate.