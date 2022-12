Wiko 5G, la collaborazione con Huawei porta i suoi frutti: presentato il primo modello con HarmonyOS

Nel corso degli ultimi dieci anni, internet ha spopolato ancor di più di quanto non avesse fatto nei primi anni 2000 e ancora prima.

Parallelamente a questo boom, si sono diffusi in maniera sempre più capillare anche gli smartphone, proponendo di anno in anno sempre più modelli adatti alle esigenze di tutti gli utenti.

Siamo soliti partire con gli smartphone di fascia alta (i cosiddetti top di gamma, capitanati in questo caso da Samsung Galaxy S22 e iPhone 14 Pro, usciti entrambi nel corso di quest’anno), per poi arrivare sugli smartphone di fascia media, per chi non ha particolari esigenze e cerca un buon compromesso tra caratteristiche tecniche e costo finale. Arriviamo infine agli smartphone di fascia bassa, adatti a tutti gli enti che cercano le caratteristiche e le funzionalità di base a un prezzo davvero competitivo.

Nella fattispecie oggi vi parleremo della compagnia produttrice francese Wiko, che ha recentemente annunciato un nuovo smartphone in collaborazione con un altra compagnia produttrice, ovvero Huawei. Il nome del nuovo smartphone è Wiko 5G, e questo rappresenterà il primo dispositivo in assoluto per la compagnia francese a montare HarmonyOS, il nuovo sistema operativo.

A questo si affiancano poi un design particolarmente innovativo, basato ad uno smartphone prodotto da Huawei, vale a dire il Nova 9 SE. Scopriamo insieme nel dettaglio tutte le caratteristiche tecniche di questo nuovo e promettente smartphone di casa Wiko!

Caratteristiche tecniche

Partiamo innanzitutto dal display, in cui monta uno schermo IPS LCD con 6.78 pollici di diagonale, alla risoluzione Full HD+ (vale a dire 2388×1080 pixel, per la precisione), con frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz, abbastanza in linea con gli smartphone di fascia alta del momento, e una densità di pixel pari a 378 PPI.

Due le colorazioni al momento annunciate per questo smartphone, che uscirà rispettivamente nella colorazione Black e nella colorazione Silver. Passiamo al comparto fotografico di questo nuovo smartphone, che monterà per la precisione una fotocamera principale Samsung HM2 da 108 megapixel, seguita poi da un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel, con 2 MP per le macro.

Al momento non conosciamo ancora la data d’uscita europea ufficiale di questo nuovo smartphone di Wiko, ma sappiamo solo che per quanto riguarda il territorio cinese sarà disponibile a partire da oggi, 30 dicembre 2022, a circa 270 euro (per quel che riguarda la versione da 128 GB di memoria) e 300 euro invece per la versione da 256 GB di memoria, in base alle esigenze del singolo utente in termini di archiviazione per foto e video.