Termosifoni, ecco come usarli in modo corretto: risparmiare sul riscaldamento non è mai stato così semplice

Sono mesi autunnali e invernali senz’ombra di dubbio difficili e complessi per tutta quanta l’Unione Europea, che si trova praticamente a dover fronteggiare ormai da tempo un caro energia mai visto prima.

Questo si è verificato in particolar modo a causa dei continui conflitti che si sono susseguiti in Ucraina a partire dai primissimi mesi del 2022, che hanno portato come dirette conseguente l’inflazione delle materie prime (in particolar modo a livello del settore alimentare, con rincari ovunque) ed un aumento dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano.

Ciò si è inevitabilmente tradotto in un aumento record anche delle bollette mensili dell’energia, che ha provocato non pochi disagi. Secondo alcune stime recenti, l’aumento delle bollette mensili sarebbe pari al 50% rispetto alle corrispettive bollette pagate nel corso dei corrispondenti mesi dell’anno immediatamente precedente.

Numerosi sono stati per fortuna gli aiuti che provenivano dallo stato italiano (e non), quali ad esempio il bonus energia pari a 150 euro (detraibili direttamente dal costo delle bollette) così come anche le agevolazioni fiscali per chiunque intendesse acquistare nuovi elettrodomestici di ultima generazione entro la fine dell’anno corrente. Nonostante tutto questo, però, numerose famiglie italiane si sono trovate in seria difficoltà e quasi sulla soglia della povertà, dal momento che sostenere il peso di bollette così ingenti è diventato insostenibile, soprattutto nel caso in cui ci si trovi di fronte a una famiglia monoreddito, eventualmente composta da 4 o 5 membri al suo interno.

È così che oggi vi forniremo alcuni consigli in merito all’utilizzo del termosifone, in modo tale da consumare meno energia dal gas metano e conseguentemente avere bollette meno salate alla fine del mese.

Consigli utili

Sappiamo bene infatti quant’è avere un riscaldamento adeguato all’interno del proprio ambiente domestico, soprattutto nel corso dei mesi autunnali e invernali in cui le temperature sono calate clamorosamente. Il primo consiglio che vi diamo a tal proposito è quello di impedire che vi siano dispersioni di calore all’interno dell’ambiente domestico, in modo tale da non disperdere il calore che viene generato dalla caldaia e diffuso attraverso il termosifone.

Fate attenzione in particolar modo agli infissi, assicurandovi che siano adeguatamente chiusi, in modo tale da evitare spifferi e quant’altro che possono disperdere facilmente il calore dell’ambiente domestico. Utile in tal caso aggiungere dei pannelli isolanti alla parete, che vanno proprio a evitare e risolvere le problematiche di questo tipo, riuscendo così a contenere efficacemente il calore diffuso dai termosifoni e dai radiatori.

Un altro passaggio utile risiede nell’installazione di alcuni pannelli termoriflettenti nella parte posteriore dei radiatori, in modo tale da poter direzionare il calore in direzione interna, verso l’ambiente domestico.