La prossima volta che usi il ferro da stiro, metti del sale grosso sull’asse I Suona strano, ma è il miglior modo per pulirlo

Esiste un turchetto per pulire il vostro ferro da stiro e non preoccuparvi più delle pieghe, vi basterà un pizzico di sale. Scopri come evitare che il calcare rovini questo apparecchio.

Una delle mansioni più detestate in casa è dover stirare i panni. È un compito che richiede tempo, soprattutto se abbiamo molti vestiti nel nostro bucato, e neanche cosi facile, è un attimo combinare un disastro.

Infatti, se non siamo attenti quando passiamo il fero da stiro rischiamo di rovinare i nostri capi, le pieghe possono diventare permanenti fino al prossimo lavaggio, strappare i tessuti e bruciare i vestiti. La causa non è imputabile solo dal nostro modo di stirare i panni, ma anche le condizioni del nostro ferro da stiro.

Come per tutti gli altri elettrodomestici, la manutenzione è fondamentale per permette il corretto funzionamento di questi apparecchi. In particolare la piastra che è più suscettibile al calcare presente nel acqua, ma grazie un ingrediente naturale potete rimuovere questo problema.

Come pulire il ferro da stiro

Riuscire ad avere dei panni senza pieghe dopo un lavaggio, non è un’impresa facile. C’è chi sfrutta il peso dei vestiti, li mette uno sopra l’altro in modo da eliminare le pieghe. Ma ciò che vi conviene è stirare appena è possibile, non fare passare troppo tempo dalla fine della lavatrice.

A forza di usare il ferro da stiro possono insorgere alcune problematiche. Come sappiamo questo elettrodomestico usa il vapore dell’acqua calda per ammorbidire i panni e stirarli per bene. Ma l’acqua che usiamo presenta tracce di calcare che può macchiare i nostri vestiti. Una volta che l’acqua è evaporata e fuoriuscita dai fori della piastra, il calcare non evapora del tutto e rimane incrostato sulla piastra, minacciando ancora di più la incolmabilità dei panni.

Come possiamo evitare che il calcare macchi i nostri vestiti? La soluzione migliore è una periodica manutenzione e pulizia del ferro da stiro, per farlo vi basterà andare in cucina. C’è un ingrediente naturale che vi aiuterà ad eliminare il calcare, stiamo parlando del sale grosso.

Prendete una carta assorbente o di alluminio e ovviamente il sale grosso. Possiate sulla piastra il foglio di carta assorbente e cospargente sopra il sale. Accedente il ferro da stiro alla massima potenza e poggiatelo sopra al sale, aspettate alcuni minuti fiche non aderirà. Una volta aderito potete spegnerlo e rimuovere il sale con un altro pezzo di carta, attenzione a non graffiare la piastra. In questo modo rimuoviamo tutto il calcare e lo sporco presente dentro il ferro, non dovendo più procurarvi di rovinare i vestiti quando stirate.