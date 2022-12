Instagram, spunta il ‘trucco’ per scoprire chi guarda il tuo profilo: tutta la verità sulle app gratuite

Temi che vieni spiato quando sei su Instagram? Ci sono delle applicazioni per scoprire chi sono i tuoi stalker. Ma funzionano davvero o è solo una truffa?

Ormai tutti posseggono un profilo Instagram per condividere la loro quotidianità con amici e parenti. Sul social troviamo chi è più attivo, postando di continuo foto, storie e reel, altri invece postano con minore frequenza. Ma fra tutti questi utenti c’è chi si limita a guardare.

Questi guardoni passano le loro giornate a osservare cosa fanno gli altri, arrivando a farlo con compulsività. Molti profili sono aperti, perciò non c’è bisogno di seguirli per scoprire cosa fanno, con chi stanno o dove sono. Senza saperlo potresti avere dei stalker che osservano ogni tuo movimento sulla piattaforma.

Spesso ci domandiamo chi guarda il nostro profilo con la speranza sia una persona conosciuta da poco che ci piace, piuttosto che qualche ex che non riusciamo a toglierci di torno. Dovete sapere che esiste un modo per scoprire chi guarda il nostro profilo, tutto grazie a delle app.

App svella stalker

Le notifiche sul nostro account Instagram ci arrivano quando qualcuno interagisce con quello che pubblichiamo, ci inizia a seguire o ci invia un messaggio nei direct. Se uno si limita a guardare il profilo, non arriva nessuna notifica.

Il social non ci da modo di vedere chi osserva i nostri profili, solo dalle storie che pubblichiamo abbiamo modo di vedere in tempo reale chi le ha viste. Perciò se non aprono le storie, non abbiamo nessun modo dalla piattaforma di scoprire chi ci spia.

In molti si affidano a delle app presenti sugli Store per scoprire chi gli spia, ma funzionano davvero? La risposta è no. Queste applicazioni mostrano solo un elenco di nomi completamente casuali, che vengono modificati ogni volta che accederete all’app.

Il vero intento di queste applicazioni è di raccogliere tutti i dati del vostro account, diventando una minaccia per la vostra privacy. La piattaforma è molta attenta ad evitare che i dati vengono presi e rubati da minacce esterne, arrivando a bloccare i profili di chi usa queste app.

Esiste comunque una applicazione in grado di tenere traccia dei vostri follower e casi di unfollowing. Il suo nome è “Unfollowers”, disponibile sul PlayStore e AppStore. Grazie a questa app potete i follower che perdete, ossia le persone che non vi seguono più. Inoltre, consente di vedere chi vi ha bloccato sul social. L’unica pecca che richiede un pagamento per usufruire del servizio.

Comunque Instagram tramite l’account business consente a chi lavora con il social quante persone in un certo periodo hanno visto il loro profilo, ma non i nomi delle persone. Questo è funzione molto utile per chi deve far crescere la propria attività, ma non per chi deve scoprire chi gli spia.