Red Magic 8 Pro, la seconda generazione con processore Snapdragon 8: Nubia presenta il nuovo gioiellino

Il mondo degli smartphone è letteralmente spopolato e ha vissuto il suo boom economico nel corso degli ultimi 10 anni, riuscendo a proporre i più disparati modelli adatti ad ogni tipologia di utente, con le più disparate caratteristiche al loro interno.

Siamo soliti dividere generalmente gli smartphone in telefoni di fascia alta (capitanati rispettivamente da Samsung Galaxy S22 e iPhone 14 Pro, nel corso di quest’ultimo anno), seguiti poi dagli smartphone di fascia media (per tutti gli utenti che non hanno particolari esigenze in termini di caratteristiche) e per finire gli smartphone di fascia bassa, che sono ovviamente i più economici.

Nel corso della giornata di oggi, in particolare, la compagnia produttrice Nubia ha presentato la sua nuova linea di smartphone da gaming, che rappresentano in un certo senso i top di gamma della categoria, data l’elevata potenza di calcolo. Parleremo nella fattispecie di tutta quella che è la famiglia Red Magic 8 Pro, capitata dal modello standard e dal modello Plus: scopriamo insieme tutte le caratteristiche tecniche e le funzionalità.

Una delle caratteristiche più evidenti e che salta subito all’occhio è la batteria, che nel caso del modello Plus sarà più piccola (ma in compenso presenterà una velocità di caricamento maggiore), oltre ad una RAM maggiore (che consentirà conseguentemente una potenza di calcolo più prestante) e infine più memoria interna.

Nulla di invariato invece per quanto riguarda il design, che è praticamente invariato tra i due rispettivi modelli: abbiamo in questo caso illuminazioni RGB ben evidenti (che contraddistinguono sempre più il lato gaming di ogni dispositivo tecnologico), oltre ad un sistema più efficiente per quel che riguarda la dissipazione del calore, che è veramente importante e fa la differenza in questi casi.

Caratteristiche tecniche

Nel caso della RAM, avremo possibilità di scelta rispettivamente tra 12 GB e 16 GB, mentre per quel che riguarda la memoria di archiviazione, essa andrà da un minimo di 256 GB fino ad arrivare a un massimo di 1 TB. Per quel che riguarda il processore, lo smartphone di Nubia presenterà un processore Snapdragon 8 Gen 2, che rappresenta un corposo salto in avanti rispetto al passato.

Quanto al display, invece, avremo una diagonale da 6.8 pollici, con schermo OLED e risoluzione Full HD+, e infine una frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz, più che in linea con gli smartphone top di gamma più recenti.

Al momento non conosciamo ancora la data d’uscita ufficiale per quel che riguarda il mercato europeo, pertanto non ci rimane che attendere l’uscita di nuove informazioni (per mezzo di un eventuale comunicato stampa ufficiale da parte della compagnia) che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane o mesi.