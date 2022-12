Forno a microonde, con il trucco della tazza lo pulisci in un attimo ed elimini i cattivi odori I Devi solo aggiungere questi due ingredienti

Non sai come pulire il tuo microonde ed eliminare i cattivi odori? Scopri come grazie a questi semplici ingredienti naturali il tuo forno sarà bello pulito e profumato.

Il forno a microonde è diventato uno dei più comuni elettrodomestici nelle cucine degli italiani, arrivando a sostituire perfino i forni più tradizionali. La sua comodità e praticità è indiscussa, ci permette di cucinare i nostri piatti preferiti in pochissimo tempo, senza troppi sforzi.

Inoltre, riguardo i consumi ci permette di risparmiare tantissimo, perché gli basta davvero poca corrente per riscaldare cibi e bevande. Ma come per tutti gli elettrodomestici bisogna tenerli puliti, per evitare l’insorgere di agenti patogeni che possano minacciare la nostra salute. In più, il cattivo odore emanato all’interno del forno può rendere piuttosto sgradevoli i piatti che cuciniamo.

Perciò è importante pulire il microonde dopo l’uso e lasciarlo ben igienizzato. Al contrario del suo uso, la pulizia di questo elettrodomestico non è facile se non sappiamo come farlo. Ciò che hai bisogno per pulirlo sono due ingredienti naturali che hai proprio in cucina, vediamo insieme quali sono e come fare.

Come pulire il microonde senza l’uso di prodotti chimici

Dove cuciniamo i nostri piatti deve essere un ambiente pulito e sanno, perché c’è il rischio che ci sentiamo male e il nostro cibo può avere un sapore disgustoso. Anche il forno a microonde deve essere un ambiente pulito dove poter cucinare. Si consiglia una periodica pulizia superficiale almeno una volta alla settimana e una più approfondita una volta al mese. Ovviamente se una volta cucinate una pietanza che sporca tutto l’interno del forno, potete pulirlo direttamente dopo.

Vi state chiedendo come bisogna pulire questo straordinario elettrodomestico che abbiamo in cucina. Per la sua pulizia non siete obbligati prendere prodotti chimici, vi bastano anche dei semplici metodi naturali. Molti ingredienti che abbiamo nelle nostre cucine ci possono aiutare nella pulizia di casa, con risultati pazzeschi.

Un metodo per rimuovere i cattivi odori è prendere una fetta di limone. Spremete un limone come dovreste fare una spremuta, versate qualche goccia di succo di limone in una tazza d’acqua. Inserite il tutto nel forno e fate scaldare per 2 minuti. In questo modo l’acqua profumata al limone evapora, lasciando un buon aroma all’interno del microonde.

Invece, se dovete pulire usate del aceto, perché questo condimento ha un grande potere sgrassante. Quando dovete pulire l’interno del forno, fate una miscela di acqua e aceto dopo prendete una pezza o spugna da bagnare nella mascella. Infine passate la pezza sulle pareti e acciugate il tutto.

Se vi capitano dei residui di cibo incrostati più difficili da rimuovere, potete optare per il bicarbonato. Prendete un contenitore dove possa entrare mezzo litro d’acqua e fate sciogliere nell’acqua due cucchiai di bicarbonato. Preparato il contenitore potete posizionarlo all’interno del microonde e accendete il forno per 5 minuti. Il vapore generato si poserà sulle pareti ammorbidendo i residui incrostati, in questo modo sarà più facile da rimuoverli con una semplice spugnetta.