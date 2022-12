Ferro da stiro, con questo trucco dimezzi i consumi I A fine anno il risparmio è enorme

I mesi autunnali che abbiamo avuto e i successivi mesi invernali che ci attenderanno sono stati senz’ombra di dubbio difficili e complessi per tutta l’Unione Europea, che si è trovata a dover fronteggiare un rincaro dell’energia mai visto prima d’ora.

Tutta questa gravosa situazione ha avuto inizio a seguito dei conflitti scoppiati in Ucraina a partire dai primissimi mesi del 2022, che ha portato a due rispettive conseguenze: da una parte il rialzo clamoroso delle materie prime (in primis nel settore alimentare), dall’altra un aumento record dei costi dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano.

Per fortuna i governi delle principali nazioni europee non si sono tenuti con le mani in mano, ma anzi hanno concretamente aiutato tutta la popolazione. Per quel che riguarda il governo italiano, per esempio, troviamo il bonus energia da ben 150 euro (che si detraggono direttamente dalle voci dei consumi delle bollette mensili) così come le agevolazioni e detrazioni fiscali per chiunque intendesse acquistare elettrodomestici di nuova generazione.

Nonostante tutti questi importanti e apprezzati aiuti da parte del governo italiano, però, numerosissime famiglie fanno ancora fatica a sostenere il gravoso peso delle bollette mensili, rischiando spesso e volentieri di andare incontro alla soglia di povertà. Ecco quindi che oggi vi forniremo alcuni consigli e trucchi utili per consumare meno energia possibile, e conseguentemente risparmiare sulle bollette mensili dell’energia.

Gli elettrodomestici sono indubbiamente i dispositivi che consumano maggiormente all’interno dell’economia domestica. Nello specifico oggi passeremo in esame il ferro da stiro, uno degli elettrodomestici più utilizzzati, per stirare le nostre camicie o i nostri vestiti in generale.

Consigli utili

Il primo consiglio che possiamo darvi è quello di prediligere un ferro da stiro di ultima generazione, dal momento che consuma di meno e porta ad un considerevole risparmio a lungo termine. Tra tutte le tipologie di modelli di ferro da stiro attualmente disponibili sul mercato, uno di quelli che consuma indubbiamente di meno è il ferro da stiro con caldaia. Esso ha infatti un consumo che va tra i 0.45 e i 0.60 euro l’ora.

Ottimi i consumi anche per quanto riguarda il ferro da stiro con generatore di vapore integrato al suo interno. In questo specifico caso, i consumi oscilleranno indicativamente a cavallo tra i 0.50 e 0.60 euro l’ora, portando ad un buon risparmio rispetto ad altri modelli che consumano di più.

Ricordatevi inoltre, come ultimo consiglio, di utilizzare la modalità a basso consumo energetico (spesso chiamata modalità Eco o Ambiente) che permetterà anche in questo caso di risparmiare sui consumi, e conseguentemente sulle bollette a fine mese.