Lo sapevi che basta un pizzico di questo ingrediente per avere un bucato profumatissimo? I Il trucco casalingo delle lavandaie

Ogni volta che devi fare la lavatrice ti ritrovi mille prodotti in mano e non sai quale usare? Per avere un bucato bello pulito e impeccabile ti basterà usare questo ingrediente naturale.

Fare il bucato non è un gioco da ragazzi, bisogna stare attenti su quello che facciamo, è un attimo che succede un disastro ai nostri panni. Dobbiamo stare attenti al genere di tessuti che laviamo, a separare i bianchi dai colorati, la temperatura giusta per il lavaggio e ai prodotti che usiamo.

Infatti, spesso quando dobbiamo fare il bucato ci troviamo con mille prodotti diversi, dai detersivi in polvere agli ammorbidenti. Secondo del tipo di lavaggio che facciamo c’è un determinato prodotto che deve essere usato, ma esiste un modo per non impazzirsi fra tutti questi prodotti.

Il bucato può essere effettuato senza la necessità di prendere qualche prodotto chimico o industriale, si possono utilizzare anche dei prodotti del tutto naturali. Proprio nelle nostre cucine c’è un ingrediente perfetto per lavare i panni, stiamo parlando del sale grosso.

Giusto un pizzico di sale

Prima ancora delle lavatrici i panni si lavavano a mano senza l’uso di prodotti chimici, si usavano dei semplici ingredienti naturali per eliminare lo sporco e le macchie. Purtroppo con il tempo si sono persi questi metodi, ma non vuol dire che non si possono applicarli anche alle nostre lavatrici.

Quando facciamo la lavatrice pensiamo sempre che si deve prendere un detersivo per lavare. A volte, però, basta davvero poco per fare il bucato, basta un pizzico di sale. Il segreto delle lavandaie per un bucato pulito e profumato è il sale grosso.

La prossima volta che vi tocca fare una lavatrice, aggiungete un paio di cucchiai di sale grosso nel cestello. In questo modo i vostri vestiti saranno più morbidi al tatto, perché il sale riesce ad addolcire l’acqua rendendola meno calcarea. Non vi dovette preoccupare dei vestiti che mettete dentro, va bene per qualsiasi tessuto, dal catone ai jeans.

Il sale oltre a rendere i vostri panni più morbidi, permette anche di mantenere i colori più vivi. In caso dovete effettuare il lavaggio di capi scuri o colorati, consigliamo di aggiungere un pizzico di sale, senza dover usare candeggina o prodotti appositi che inquinerebbero soltanto.

L’uso del sale grosso nella lavatrice ha anche un effetto benefico per lo stesso elettrodomestico. La sua funzione anticalcare permette di ripulire le tubature dal calcare. Potete effettuare un lavaggio a vuoto per ripulire il tutto.

Un’altra sua proprietà benefica è quella di assorbire l’umidità presente, evitando la formazione di muffe e cattivi odori. Questa sua caratteristica possiamo sfruttarla quando non usiamo la lavatrice, ci basterà inserire nel cesto vuoto una tazzina di sale e lasciarlo finché non dobbiamo fare un lavaggio.