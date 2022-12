Jasmine Carrisi sugli omosessuali: “…mi da fastidio”

Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso è molto nota al pubblico italiano. La giovane ragazza ama condividere contenuti sui social con i suoi seguaci, questa volta tocca un argomento delicato.

Albano, all’anagrafe Albano Antonio Carrisi, è un cantautore e personaggio televisivo italiano molto noto, oggi ha 79 anni e ha ben 7 figli. E’ stato per molti anni sposato con Romina Power dal 1970 al 2012, con lei formano tutt’ora un duo musicale brillante, amatissimo dagli italiani per il loro talento.

La coppia è stata soggetto di gossip per anni – difficili – e da quando sono tornati sul palco, lo sono nuovamente e con loro le rispettive famiglie. Un evento molto ricordato dal pubblico italiano è quello che riguarda la figlia dei due Ylenia, sparita nel nulla a New Orleans molto giovane. La ragazza era in viaggio da sola e ad oggi si presume sia morta a causa del corpo trovato senza vita.

Dopo il divorzio tra i due, Albano ha ritrovato l’amore in Loredana Lecciso, famosa nel mondo dello spettacolo italiano. La coppia ha dato luce a due figli, Albano Junior e Jasmine. La ragazza oggi ha 21 anni, è nata nel 2000 ed è bellissima. Ha preso moltissimo dalla mamma e molto dal papà perchè anche lei ama cantare come il papà.

Jasmine Carrisi ama i social e condivide su Instagram e Tik Tok contenuti quotidianamente. Aggiorna i suoi fan su tutto ciò che le accade e spesso parla di argomenti sensibili o delicati, questa volta ha pubblicato qualcosa che ha lasciato interdetti molti suoi seguaci.

Il video di Jasmine su Tik Tok

Jasmine Carrisi ha pubblicato un video su Tik Tok, diventato virale in pochissimo tempo. Il video in questione tocca un argomento delicato: l’omosessualità. L’argomento è molto discusso ogni giorno in Italia e nella società in cui viviamo. La ragazza sembra essere a favore e sostenere le diverse sessualità e orientamenti sessuali.

Il video di Tik Tok è stato registrato dalla ragazza in bagno, lei appare struccata e in veste comoda. Nel video leggiamo “Io accetto i gay, però” e continua “*ti prego non dirlo*” e ancora “però quando esagerano mi da fastidio”. Tutto questo è accompagnato da una canzone virale sui social mentre Jasmine imita il dialogo tra due persone: una che ammette di accettare i gay ma non apprezzare quando questi “esagerano“, l’altra che invece non mette in discussione gli atteggiamenti degli omosessuali.

Jasmine è dalla parte di coloro che accettano i gay senza alcun dubbio, senza mettere in discussione alcun atteggiamento che essi possano assumere.