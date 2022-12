“Fa risparmiare in bolletta e allunga la vita alla lavastoviglie” I I tecnici svelano il pulsante segreto che devi usare ogni volta

Lavi i piatti a mano per risparmiare sulle bollette? Non aver paura di usare la lavastoviglie, grazie a questo pulsante segreto ridurrai drasticamente i consumi, senza rinunciare ai dei piatti puliti e splendenti.

Una delle mansioni che detestiamo di più quando siamo a casa è la pulizia dei piatti, per fortuna esiste la lavastoviglie che fa tutto il lavoro al posto nostro. Questo fantastico elettrodomestico ci permette di risparmiare tempo e di avere le stoviglie belle pulite.

Come tutti gli elettrodomestici, però, quando è funzione consuma abbastanza corrente e acqua. Questi consumi non passano indifferenti, a fine mese influiscono pesantemente sul costo delle bollette. Un fattore da tenere conto in questo periodo.

Ultimamente siamo sempre più attenti sui consumi in casa, a causa della crisi energetica e del rincaro dei prezzi. In molti cercano dei metodi per risparmiare quando utilizzano gli elettrodomestici. Oggi vi consigliamo un trucchetto per ridurre consumi quando usiamo la lavastoviglie, tutto grazie a un pulsante segreto.

Il tasto segreto

Riuscire a ridurre i consumi quando usiamo gli elettrodomestici in casa è diventato fondamentale. Rinunciare al loro uso è difficile, visto i loro grandi vantaggi e comodità nella nostra vita casalinga. Tra questi c’è la lavastoviglie che ci da una grandissima mano nel lavare i piatti.

Diverse persone, però, si preoccupano dei consumi di questo elettrodomestico e preferiscono lavare a mano. Non tutti sanno che esiste un modo per risparmiare quando azioniamo la lavastoviglie, basta davvero poco, basta premere un pulsante.

Esiste nei modelli più recenti un tasto che permette di effettuare dei lavaggi con l’uso minimo di corrente e acqua. Stiamo parlando della funzione “Eco”, pensato per ridurre l’impatto ambientale dell’elettrodomestico in funzione, permette anche di risparmiare sui consumi. Questa straordinaria funzione ti consentirà comunque di aver delle stoviglie pulite e splendenti, senza doverti preoccupare sul costo delle bollette a fine mese.

In più, effettuando un lavaggio a bassa intensità, non sforza troppo la lavastoviglie durante il suo funzionamento, evitando danni nel meccanismo. Questo ci permette di allungare la vita all’elettrodomestico, un gradissimo vantaggio a livello economico che non ci costringe appena pochi anni dopo l’acquisto di cambiarla nuovamente.

Questo, però, non esclude la necessità di effettuare delle periodiche manutenzioni. Come la pulizia dei filtri, perché c’è il rischio che lo sporco intasa il filtro, generando problemi durante i lavaggi e sforzando l’intero meccanismo. Per evitare problemi del genere è consigliabile effettuare dei controlli e usare la funzione “Eco” nei lavaggi.