Enrico Papi in giro per la strada: “Non mi riconosce nessuno”

Enrico Papi è un conduttore amatissimo dagli italiani, il pubblico lo ammira e lo segue qualsiasi programma egli conduca. Molti lo seguono anche sui social e per strada quando lo riconoscono, ma questa volta il conduttore ha detto sui social che non lo riconosce nessuno.

Enrico Papi è un conduttore televisivo e autore televisivo italiano molto amato da tutto il pubblico. Il suo approccio alla televisione è quello di comunicare il più possibile con lo spettatore, di far sorridere chi dall’altra parte dello schermo lo osserva ed è il suo lavoro, lo sa fare benissimo.

Il conduttore ha origini romane, dove tutt’ora vive con la moglie Raffaella Schifino con la quale è sposato dal 1998. La coppia hanno due figli, Rebecca Papi e Iacopo Papi. La famiglia vive a Roma dove conduce una vita serena e piena di amore. Tutti loro amano viaggiare e lo fanno molto spesso, si trasferiscono durante le vacanze di Natale o estive nella villa in California.

Gli esordi della carriera di Enrico Papi risalgono alla fine degli anni ‘80, quando inizia a lavorare con la Rai e successivamente diventa un volto di casa Mediaset, in pochissimo noto e amato con i programmi di Italia 1. Ha condotto programmi di successo come Sarabanda, Matricole & Meteore, La pupa e il secchione e La ruota della fortuna. Dal 2015 è approdato anche su Sky Italia, per poi tornare a Mediaset all’inizio degli anni duemilaventi. Dalla primavera 2022, poi, sempre su Canale 5 ha condotto la terza edizione di Big Show, lavorando con i colleghi e amici Cristina D’Avena e Zeudi Di Palma.

Enrico è molto attivo sui social, dove posta spesso foto della sua famiglia, della sua quotidianità. Carica con piacere anche storie su Instagram, parlando con i suoi fan e seguaci. Poche ore fa ha caricato alcune storie che hanno sbalordito tutti.

Nessuno riconosce Enrico per strada

Enrico Papi ha moltissimi seguaci su Instagram e quando esce o ha da fare non li delude: carica storie e aggiorna tutti ogni volta che ne ha la possibilità. Poche ore fa ha caricato alcune storie mentre era in giro per la città per alcune compere natalizie.

Papi era in giro per le vie del centro di Roma, affollata per via delle festività e per coloro che come lui ancora avevano le ultime faccende da sbrigare prima del Natale. Il conduttore era in compagnia del figlio o di un membro della sua famiglia che riprende a volto coperto e con un cappuccio in testa. Enrico indossa una mascherina chirurgica e occhiali da sole RayBan. “Con la mascherina non ti riconosce nessuno, puoi andare in giro tranquillamente e non ti riconosce nessuno!” ha detto con tono euforico in una storia.

Enrico ama avere un bel rapporto con i suoi fan. Talvolta il conduttore, però, apprezza la privacy e qualche volta non è affatto male poter passeggiare per le vie della Capitale senza essere riconosciuto.