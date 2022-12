Caldaia, se la regoli così risparmi un sacco di soldi: a fine mese bollette più leggere

Sono mesi senz’ombra di dubbio difficili per tutta la popolazione europea, che si ritrova a dover fronteggiare il rincaro energia che sta colpendo tutto il continente.

Questo si è verificato in particolare a causa dei continui conflitti che sono stati innescati in Ucraina a partire dai primi mesi del 2022, e che hanno potato inevitabilmente ad un rialzo delle materie e prime e dei costi dell’energia (sia essa elettrica che del gas metano).

Tutto ciò si è a sua volta riflettuto in un aumento mai visto prima dei costi delle bollette dell’energia, che ha toccato cifre record. Si stima infatti, secondo una recente analisi, che il costo delle bollette ha subito un aumento pari a circa il 50% rispetto a quello delle corrispettive bollette risalenti all’anno precedente.

Diversi sono stati i provvedimenti messi in atto da parte dei principali governi delle nazioni europee, come ad esempio il bonus energia da 150 euro detraibili direttamente dalla voce delle bollette, così come le agevolazioni fiscali per chiunque intenda acquistare elettrodomestici di nuova generazione, che consumano meno rispetto a quelli precedenti. Nonostante tutti questi generosi aiuti da parte dei principali governi, numerosissime famiglie (italiane e non) non ce la fanno più a sostenere questo gravoso peso delle bollette mensili da pagare, e rischiano continuamente di andare incontro alla soglia di povertà.

Ecco quindi che quest’oggi vi offriremo alcuni consigli per consumare meno energia possibile, e conseguentemente risparmiare sulle prossime bollette dell’energia da pagare. In particolare ci soffermeremo sulle caldaie e sul loro relativo uso, soprattutto in questi freddi mesi invernali in cui è necessario un adeguato riscaldamento dell’ambiente domestico.

Consigli utili

Uno dei primi consigli che vi possiamo dare a tal proposito è quello di regolare con precisione la temperatura della caldaia. La temperatura indicativamente più efficiente si attesta infatti sui 20 gradi centigradi circa, e non andrebbe mai superata.

Com’è ovvio che sia, più bassa sarà la temperatura della caldaia più il nostro risparmio a lungo andare sarà notevole. Abbiamo infatti la possibilità di regolare sia le caldaie a gas che quelle elettriche, e con la giusta temperatura in queso caso possiamo risparmiare anche fino al 10% della bolletta totale.

Spesso le caldaie di ultima generazione sono anche dotate di un termostato intelligente, il quale regola in maniera completamente automatizzata il consumo, in base a parametri quali ad esempio la temperatura e il relativo orario d’utilizzo, in modo tale da ottimizzare i consumi del gas metano a lungo andare.