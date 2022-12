Lavatrice, se senti questo rumore devi preoccuparti I Ecco come intervenire subito per evitare danni

All’interno dell’economia domestica, la lavatrice è senz’ombra di dubbio uno degli elettrodomestici maggiormente utilizzati.

Abbiamo a disposizione sul mercato i più disparati modelli di lavatrice, che vanno rispettivamente dalla lavatrice a carica dall’alto fino a quelle di dimensioni più contenute e ridotte, chiaramente in base alle esigenze del consumatore finale, e al numero di membri di cui è composta la famiglia.

Purtroppo, però, la lavatrice è al contempo uno degli elettrodomestici più rumorosi che esistano all’interno di casa, ma dobbiamo ben diversificare in questo caso tra rumori e rumori, dato che possono essere veramente variegati tra loro, e presentare cause d’insorgenza ben diverse. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Nel caso in cui infatti il livello di rumorosità emesso dalla lavatrice sia elevato, questo può essere dovuto a diverse cause e ci potrebbe essere qualcosa che non funziona bene all’interno dei componenti della lavatrice.

Una delle cause principali quando parliamo di rumori eccessivi della lavatrice potrebbero essere i suoi cuscinetti rotti. Essi sono chiamati anche ammortizzatori, e si tratta di parti composte essenzialmente da metallo e plastica, in prossimità della lavatrice. Troviamo rispettivamente due cuscinetti, rispettivamente all’interno della vasca e un altro, maggiormente libero, in una posizione più esterna. I cuscinetti hanno la funzione di ammortizzare i movimenti che sono generati dal cestello, in modo tale da non rovinarlo eccessivamente: essi però sono ovviamente soggetti ad usura, e quindi dopo anni di utilizzo della lavatrice possono usurarsi e non funzionare più correttamente come prima.

Consigli utili

Nel caso quindi in cui sentiate dei rumori eccessivi generati dalla vostra lavatrice, non pensate immediatamente a un malfunzionamento generale della vostra lavatrice, dato che si tratterà verosimilmente di un malfunzionamento circoscritto ai cuscinetti. Il cuscinetto più soggetto ad usura e rovina nel tempo è quello interno, dato che viene usurato dagli spruzzi d’acqua che ricette. Il fattore senz’ombra di dubbio più rilevante in questi casi è la temperatura, che può influire ovviamente sull’usura dei cuscinetti della lavatrice.

Nella fattispecie si tratta di un rumore abbastanza metallico che si genera ogni volta che viene messa in azione la lavatrice per pulire i nostri capi, e l’elettrodomestico in questo caso vibrerà in maniera molto più forte e anomala del solito. A questo punto, compromessi i cuscini ammortizzatori, nemmeno il cestino sarà più stabile come prima.

In questi casi sarà sufficiente sostituire i cuscinetti della lavatrice: questo è un processo che può essere svolto senza problemi nella stragrande maggioranza delle lavatrici moderne. Basterà quindi chiamare un tecnico specializzato in modo da risolvere il problema con la sostituzione di essi, e ritornare allo stato normale di funzionamento.