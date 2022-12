Piano cottura, c’è un modo naturale per togliere ogni macchia: ecco il ‘trucco’ a cui non rinuncerai mai più

Al giorno d’oggi gli elettrodomestici sono entrati sempre più all’interno della vita di tutti i giorni, soprattutto per quanto riguarda ambienti come la cucina, in cui essi sono fondamentali.

Dalla cottura delle nostre pietanze (attraverso il forno elettrico o eventualmente il forno a microonde), fino ad arrivare alla lavastoviglie e al piano cottura, che può essere rispettivamente per il sistema a gas metano o, in alternativa, a induzione: quest’ultima rappresenta infatti la soluzione più recente nel campo della cucina, permettendo una maggior pulizia generale e un più alto livello di sicurezza, togliendo di mezzo il gas.

Una delle faccende domestiche che richiede e che impiega maggior tempo è senz’ombra di dubbio la pulizia della cucina, con un focus in particolare per la pulizia del piano cottura, che è fondamentale (per il nostro igiene) ma che richiede al contempo davvero tanto tempo.

Con la cottura praticamente quotidiana dei nostri alimenti e delle nostre pietanze, capita non di rado che si presentino macchie e sporco sulla superficie del nostro piano di cottura. Ecco quindi che vi daremo alcuni trucchi e accorgimenti utili, in modo tale da pulire il vostro piano cottura in maniera intelligente ed efficiente. Spesso infatti capita che nonostante abbiamo eseguito una pulizia profonda con tutti i crismi del caso, il piano cottura rimanga comunque poco lucido: scopriamo insieme come evitarlo, e rendere il piano cottura il più lucido possibile!

Uno degli ingredienti necessari per far tornare lucido il nostro piano di cottura è veramente reperibile in maniera facile e semplice, e non presenta nemmeno un costo elevato: questo è importante, soprattutto in periodi di crisi economica ed energetica che tutta l’Europa sta attraversando in questo periodo.

L’ingrediente segreto

L’ingrediente di cui stiamo parlando in questo caso è ovviamente l’aceto bianco, che permetterà di impiegare molto meno tempo nel processo di pulizia del piano cottura. L’aceto bianco è davvero molto versatile e può essere utilizzato sia per quanto riguarda i piani cottura tradizionali a gas metano, sia su quelli più moderni e futuristici a induzione. Il piano di cottura non sarà danneggiato in modo dalla sua azione pulente, quindi si tratta di un processo totalmente sicuro e affidabile, che non compromette il piano. Ricordiamo infatti che il piano cottura a induzione è generalmente più sensibile a potenziali danni, quindi bisogna sempre trattarlo e maneggiarlo con dura.

L’aceto bianco può essere inoltre usato per la pulizia dei fornelli, riuscendo in tal modo a rimuovere anche le incrostazioni più ostiche e apparentemente difficili da togliere. Una volta passato l’aceto bianco sul piano di cottura, e sui fornelli, essi saranno completamente lucidi.

Il processo di pulizia in questo caso è davvero semplice: basta versare una quantità esigua di aceto bianco su un panno (preferenzialmente in microfibra), che verrà poi utilizzato per passarlo sul piano di cottura, e alla fine risciacquare con acqua.