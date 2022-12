Gianni Morandi, la tragedia l’ha colpito: “Era una persona positiva…”

Il cantautore Gianni Morandi è molto attivo e seguito sui social, lì ha condiviso recentemente un triste post con i fan: l’addio all’amico e collaboratore che lo ha straziato.

Gianni Morandi è un famosissimo cantautore italiano, nato nel 1944, oggi ha 78 anni. Nonostante la sua età è ancora molto giovanile e attuale nello spettacolo italiano, infatti sia a livello musicale che nella vita privata ha molti seguaci e fan molto giovani. La sua musica è di tipo pop e ama sostenere anche i nuovi talenti sui social, dove è molto seguito.

Gianni inizia la sua carriera giovanissimo, nel 1962 quando partecipa a Canzonissima e inizia subito ad essere noto e ad attirare l’attenzione del pubblico italiano. Ha vinto il Festival di Sanremo nel 1987 con la famosissima canzone “Si può dare di più”, che come molti altri suoi brani sono sempre attuali e ascoltati, hanno fatto la storia della musica italiana.

Morandi è sposato con Anna, sua complice in tutto e soprattutto è lei che lo aiuta con i contenuti sui suoi social: fa video e foto mentre lui suona o canta. L’amore che il pubblico italiano nutre per Gianni è evidente anche dalla sua presenza sotto i riflettori televisivi. Era il 2021 quando Sanremo ha raggiunto un numero di ascolti elevatissimo grazie alla sua conduzione. Quest’anno, dal 7 di febbraio lo rivedremo sul palco dell’Ariston con Amadeus e Chiara Ferragni.

Recentemente Gianni ha postato su Instagram una foto di un uomo e una dedica. Questo è venuto a mancare, lasciando un vuoto nella vita del cantante che ha voluto condividere con i fan.

Gianni e l’addio all’amico e collaboratore

Gianni Morandi pubblica sui social contenuti molto leggeri, divertenti e pieni di musica, però tra questi, ci sono anche i suoi pensieri e uno dei suoi più recenti è un pensiero che va all’amico deceduto Sandro Stefanelli.

Il cantante ha postato la foto dell’uomo e ha scritto: “Conoscevo Sandro Stefanelli da circa 20 anni. Abitando a Bologna era quasi impossibile non incontrarlo, prima o poi…Era una persona positiva, sempre di buon umore, disponibile e generoso, destinato a diventare un vero e proprio personaggio in tutta la città e non solo. Eravamo grandi amici e, come due fratelli quasi coetanei, abbiamo condiviso tante avventure, viaggi, spettacoli, serate all’osteria, tante partite allo Stadio come tifosi del Bologna…La notizia della sua morte, sebbene sapessi che era malato da molto tempo, mi addolora profondamente, con lui se ne va anche gran parte della mia vita. Ciao Sandro, ti vorrò sempre bene.”

L’uomo era noto dai personaggi famosi, in particolare dai cantanti e musicisti per via del suo lavoro da collaboratore di Gianni e di altri cantanti, tra questi Jovanotti che commenta il post di Morandi: “Ciao Sandro meraviglioso, simpatico, leale. Ci mancherai. ciao Sandro, nel frigo del mio studio c’è ancora mezza bottiglia di quel liquore greco che ci faceva ridere”.