Mara Maionchi, le parole sulla spaventosa malattia: “Provo dispiacere” | Ecco oggi come sta

Mara Maionchi è una donna nota in Italia e molto apprezzata per la sua determinazione e schiettezza. Non ha peli sulla lingua e in una recente intervista si è aperta anche su un argomento che l’ha devastata: la malattia.

Mara Maionchi è una produttrice discografica italiana, originaria di Bologna, nata nel 1941. La donna è molto presente in diversi programmi e reality show italiani, dove si è fatta conoscere dal pubblico italiano che non ha potuto fare a meno di apprezzarla molto.

Mara ha un carattere forte e determinato, uno dei suoi punti di forza è la sincerità: non ha paura di esprimere il suo giudizio in qualsiasi situazione. Questo carattere lo ha dimostrato nella sua carriera che ha avuto inizio negli anni ‘70 quando lavora alla Numero Uno, casa discografica fondata dai grandi Battisti e Mogol. Da quel momento entra in contatto con artisti come De Andrè, Mia Martini, Tiziano Ferro e molti altri. Dal 2008 diventa giudice di X Factor, dando modo di farsi conoscere davvero a livello televisivo, da quell’anno prende parte a moltissimi programmi.

La Maionchi è sposata dal 1976 con il Paroliere Alberto Salerno, con il quale ha due figlie Giulia e Camilla. La donna ha una vita privata molto riservata ma negli ultimi anni una notizia terribile ha sconvolto i fan e cambiato la sua vita.

In un’intervista recentissima, Mara ha raccontato la sua esperienza con il tumore e ha spiegato come sta oggi. Ecco i dettagli dichiarati dalla donna.

Mara: “Ora mi do piccoli obiettivi”

Mara Maionchi è stata ospite a ‘Verissimo‘ e lì ha avuto modo di raccontare la sua esperienza e le difficoltà che ha dovuto affrontare quando non si sentiva pronta a dover lottare contro il tumore. L’intervista è stata riportata su Instagram da Zon Magazine.

La donna ha scoperto nel 2015 di avere un tumore al seno, le sue parole sono state: “Mi sono operata nel 2015, avevo un tumore al seno, mi spaventai molto, ma all’operazione volli andare da sola. Ho avuto una bella tranvata. E, siccome sono esagerata, i sarcomi maligni erano due, uno a destra e uno a sinistra. Che faccio, risparmio? in sala operatoria ho chiesto al chirurgo di farmi una sesta misura. Non si poteva, ma non è andata male, e ora mi do piccoli obiettivi. Ho avuto la fortuna di avere il tumore in tarda età, penso alle donne più giovani la cui situazione è peggiore e provo dispiacere.”

In queste parole si percepisce il dolore della donna ma allo stesso tempo la forza e le dure ossa che fanno parte di lei. Oggi sta bene ma questi tragici eventi segnano la vita e cambiano le abitudini e idee, così Mara ha deciso di godersi ogni momento della sua vita.