Digitale terrestre, se ti appare le scritta “segnale assente” non devi cambiare decoder | Segui questi passaggi e risolvi il problema

Nonostante hai cambiato la tua Tv o hai acquistato un nuovo decoder non c’è segnale? Segui questi semplici passaggi e potrai tornare a guadare i tuoi programmi preferiti.

In questi giorni è avvenuto il passaggio al nuovo digitale terrestre. Molti italiani si adoperati in questi mesi ad acquistare un decoder o una televisione compatibile con i nuovi standard di trasmissione. Infatti, i canali in Mpeg-2 sono stati disattivati per lasciare spazio a quelli in alta definizione.

Le vecchie televisioni non più compatibili sono stati sostituiti con nuovi modelli grazie al bonus Tv rilasciato dal governo, rilasciato proprio per far fronte a questa spesa e non far pesare il tutto sulle spalle degli italiani. C’è chi pure si è limitato ad acquistare solo un nuovo decoder compatibile da collegare alla vecchia televisione.

Ma alcune persone hanno riscontrato alcuni problemi nella ricezione del segnale, nonostante abbaino cambiato la propria TV o decoder. Se anche a voi appare la scritta “segnale assente”, non vi dovete preoccupare, è solo una questione di configurazione del sistema, vediamo insieme come fare.

Assenza segnale

La corsa per cambiare la propria Tv è ormai finita, possiamo sederci comodatamene sul divano e guardare in pace i nostri programmi preferiti. Per alcuni, però, la pace ancora non arriva. C’è chi sta riscontrando sulla Tv la scritta “segnale assente”. Il problema in particolare si riscontra in chi possiede un decoder, ma non è sua la causa, è più per un fatto di configurazione e collegamento.

Per capire quale sia problema di preciso, possiamo seguire una serie di passaggi che ci permetteranno di collegare correttamente il decoder, cosi da capire di preciso dove si trova inghippo. Infatti a volte la causa può essere più semplice di quello che pensiamo.

Il procedimento da seguire è davvero semplici, non bisogna essere degli esperti per farlo, perciò vendiamo subito cosa dobbiamo fare:

• Collegate il cavo dell’antenna al decoder, dietro c’è una porta dedicata con scritta “aerial cable”.

• Accendete il televisore.

• Collegate la Tv al decoder tramite un cavo HDMI o uno SCART, dipende dal modello che avete e che tipo di collegamenti usa .

• Attendete se sulla televisione esce la scritta “nessun segnale”. Se si ricontrollate se i cavi sono stati inseriti bene, se no procedete.

• Prendete il telecomando e premete il tasto “input”.

• Sullo schermo apparirà un riquadro dove dovrete scegliere l’opzione più adatta al tipo di porta che avete scelto, HDMI o SCART.

Cosi facendo il decoder e la televisione riusciranno a comunicare tra loro, se accendete la TV dovrebbe andare tutto bene. Se persiste la scritta nessun segnale dopo la fase del collegamento dei cavi, il problema allora è imputabile alla sorgete, in questo caso conviene si chiede aiuto a un tecnico.