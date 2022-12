Congelatore, per sbrinarlo non c’è bisogno di spegnerlo: il trucco che lascia tutti a bocca aperta

Il tuo congelatore ogni volta che lo apri trovi il ghiaccio dentro? Stai attento c’è il rischio che si rompa, ma grazie a questo trucchetto non dovrai preoccupati più del ghiaccio.

Uno degli elettrodomestici più indispensabili che abbiamo in casa è certamente il frigorifero. Grazie ad esso abbiamo un luogo fresco dove posizionare le nostre bevande e cibi preferiti, senza il rischio che si rovinano. Diversi modelli posseggono anche uno scomparto dedicato nel tenere congelati gli alimenti più sensibili o quelli che vogliamo conservare più a lungo. Stiamo parlando del congelatore.

Il congelatore è elemento fondamentale nella nostra cucina, non esistono alternative nel conservare a lungo cibi come la carne e il pesce, pur sempre se non vivete ai poli. Perciò è importante riuscire a mantenere in buone condizioni questo elettrodomestico, con una buona manutenzione.

Uno dei più grandi problemi di chi ha un congelatore è la formazione del ghiaccio al suo interno. La creazione del ghiaccio può comportare seri problemi nel corretto funzionamento dell’elettrodomestico, con il rischio che si rompa. Se non sai come sbrinare e rimuovere il ghiaccio, sei sul posto giusto, ti basterà seguire i nostri consigli a proposito.

Come sbrinare il congelatore

Quando ci troviamo davanti il congelatore pieno di ghiaccio, ci facciamo prendere dal panico. In molti pensano che sia impossibile rimuovere il ghiaccio e evitare che torni. Questo perché non sanno come fare, ma grazie a un turchetto semplice si possono fare dei miracoli, rimanendo a bocca aperta.

C’è chi ha provato a usare il phon per sbrinare il congelatore, ma è un metodo che vi sconsigliamo di usare. Perché c’è il rischio che il ghiaccio sciogliendosi possa fulminare il phon e ci rimettete la vostra stessa vita, mai giocare con l’acqua e l’elettricità. In più, in sto periodo penso che avete poca voglia di far alzare il costo delle bollette della luce usando semplicemente il phon.

Per evitare che qualcuno si fulmini e ci lascia le penne, meglio lasciare stare il phon e spostarsi ai fornelli. Prendete una pentola e riempitala d’acqua, poi posizionatela sui fornelli e accedete la fiamma. Aspettate che l’acqua al suo interno inizia a bollire, a questo punto potete spegnere la fiamma.

In seguito, spostate la pentola dentro al congelatore e chiudete lo sportello. Non vi scordate di svuotare il congelatore prima di inserire la pentola, perché anche il cibo rischia di scongelarsi. A questo punto dovete aspettare una 20 di minuti e potete, infine, vedere con i vostri occhi come si è sbrinato il tutto. Se volete accelerare il processo potete utilizzare delle pezzette impregnate di acqua calda da posizionare direttamente sul ghiaccio.