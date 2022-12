Segui questi trucchi per pulire la friggitrice ad aria I Se non lo fai dopo un po’ i piatti diventeranno cattivi, non fare brutte figure

Hai acquistato una friggitrice ad aria e non sai come pulirla? Scopri come pulirla per bene senza che i tuoi piatti escano cattivi e malsani.

Negli ultimi anni nelle cucine degli italiani sta spopolando un nuovo strumento per cucinare. Sempre più persone lo acquistano e lo utilizzano per preparare i loro piatti preferiti, arrivando a sostituire l’uso del forno e dei fornelli. Stiamo parlando della friggitrice ad aria.

Le persone sono sempre più attenti alla loro linea e cercano di seguire delle diete più sane. Diverse diete seguono dei regimi alimentari più stretti e limitano l’assunzione di grassi, in questi casi la presenza di troppo olio o burro nei piatti non è ideale. Perciò, diversa gente per non rinunciare ai loro piatti preferiti, decidono di utilizzare la friggitrice ad aria per cuocere i cibi senza l’uso di olio o burro.

La friggitrice ad aria oltre a garantire dei piatti più sani, consente di cucinare in poco tempo. La cottura è immediata, perfetta per chi non ha tempo da perdere. Questi vantaggi spingono in molti ad utilizzarlo spesso, ma questo comporta che si sporca frequentemente e bisogna pulirlo come tutti gli altri elettrodomestici della cucina. Se non sai come pulire la tua friggitrice, sei sul posto giusto.

Come pulire la friggitrice ad aria

Tutti amano il fritto, se non sarebbe cosi poco salutare lo mangeremo tutti i gironi. Friggere i nostri piatti preferiti senza aggiungere grassi sembra un sogno. Questo sogno è possibile grazie alle fantastiche friggitrice ad aria, motivo per cui sta spopolando tra gli amanti dello sport e chi vuole essere più attento sulla propria linea.

In molti stanno amando questo straordinario strumento, ma in pochi sanno come pulirlo per bene. Come tutti i nostri elettrodomestici della cucina, più li utilizziamo più si sporcheranno. È importante tenerli ben puliti, visto che ci cuciniamo, per evitare che i nostri piatti escano cattivi e malsani.

La pulizia della friggitrice ad aria dovrebbe avvenire dopo 2-3 volte che l’abbiamo utilizzata. Se cuciniamo un piatto piuttosto forte d’odore, come il pesce, conviene pulirlo subito dopo. La vaschetta che contiene il cibo durante la cottura, dovrebbe essere pulita ogni volta che ci cuciniamo, se non vogliamo che i piatti successivi prendano lo stesso odore e gusto dei precedenti.

Per la pulizia potete utilizzare una spugnetta per i piatti impregnata di acqua e detersivo o sapone. Ma dovete fare attenzione di non far finire l’acqua sulla resistenza della friggitrice, se no dovete dirgli addio. Per evitare questi rischi, vi consigliamo di prendere una spazzolina morbida da cucina.

Dopo aver passato la spugna o la spazzolina, capovolgete la friggitrice sopra il lavello e fate scolare lo sporco. Infine, una volta versato lo sporco nel lavandino, passate una pezza per asciugare il tutto. In questo modo la vostra friggitrice ad aria sarà bella pulita e i vostri piatti saranno incontaminati.