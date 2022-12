Riscaldamento, svelato il trucchetto per non usarlo quasi mai I L’aiuto arriva dagli altri elettrodomestici, ecco cosa devi fare

Sono mesi indubbiamente duri per quanto riguarda tutta l’Unione Europea, a causa del rincaro energia che sta colpendo in lungo e in largo, mettendo in ginocchio gran parte della popolazione del continente.

Tutto questo è derivato in particolare dai conflitti che si sono (purtroppo) verificati recentemente in Ucraina, che ha portato inevitabilmente ad un rialzo sia delle materie prime che dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano.

Nonostante tutti gli aiuti che sono arrivati dai principali governi europei (quello italiano e tedesco in primis), come ad esempio il bonus energia da 150 euro detraibili direttamente dal costo delle bollette, così come agevolazioni e detrazioni fiscali per chiunque intendesse acquistare un elettrodomestico di nuova generazione, sempre più famiglie rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che non riescono più a permettersi di pagare bollette così ingenti, soprattutto nel caso in cui siano famiglie monoreddito, con eventualmente 4 o 5 membri al loro interno.

Una delle voci che sicuramente presenta consumi maggiori è quella dei riscaldamenti, soprattutto nel corso dei mesi autunnali e invernali come in questi, in cui è necessario riscaldare in maniera adeguata i propri ambienti domestici, mediante l’uso di dispositivi quali termosifoni, caldaie, scaldabagno, termostati e chi ne ha più ne metta.

Ecco quindi che quest’oggi vi forniremo alcuni trucchetti e consigli utili per risparmiare il più possibile nei consumi dell’energia, e di riflesso risparmiare sulle bollette da pagare a fine mese.

Consigli utili

Uno dei consigli principali che possiamo darvi nel corso di questo periodo, è quello di utilizzare la cosiddetta “scia di calore” che vanno a generare alcuni elettrodomestici che utilizziamo quotidianamente all’interno della nostra vita. Basti pensare ad esempio al forno elettrico (utilizzato per la cottura delle più disparate pietanze), o alla lavastoviglie, che sono in grado di generare prezioso calore al loro interno per svolgere le loro mansioni.

Questa generazione di calore si verifica sia durante, che dopo aver espletato la loro funzione. Nel caso del forno elettrico, giusto per fare un esempio, avremo la possibilità di aprire lo sportello (a seguito della cottura e preparazione dei nostri alimenti) in modo da riscaldare temporaneamente l’ambiente domestico grazie proprio al calore da esso generato, propagando l’aria calda all’interno di tutta la casa.

Oltre a questo, un altro consiglio che sentiamo di darvi è quello di curare con estrema precisione gli isolamenti della vostra abitazione domestica: basterà infatti in questo caso anche un piccolo spiffero per far sì che l’aria fredda entri dentro cassa, annullando tutto il calore e il tepore generato dai nostri elettrodomestici.