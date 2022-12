Dopo la lavatrice i vestiti puzzano? Perché fai questo errore I Con questi trucchetti non sbagli più

Quando cacci i panni dalla lavatrice escono puzzolenti e maleodoranti? Ci sono degli errori che compi quando fai il bucato, scopri come evitarli.

In molti pensano che fare la lavatrice si limiti nel mettere i panni dentro il cestello, scegliere la modalità del lavaggio e azionare il tutto. Ma ci sono altri aspetti da tenere conto se vogliamo i nostri capi escono belli puliti e profumati.

Infatti, se non si usa correttamente questo elettrodomestico si rischia di avere delle brutte soprese. Alcuni errori che compiamo possono darci il risultato non sperato, come ad esempio la presenza di cattivi odori dopo i lavaggi.

La presenza di cattivi odori non è buon segnale. Le cause possono essere molteplici, da un nostro errore nel cariche i panni nel cestello fino a problemi più tecnici nella lavatrice. Se ti capita spesso di caciare dal cestello dei panni puzzolenti e maleodoranti, seguici per capire cosa sbagli nei lavaggi.

Gli errori più comuni

Non c’è cosa più bella che aprire lo sportello della lavatrice ed essere investiti dal buon profumo dei panni appena lavati. I detersivi e gli ammorbidenti esaltano l’odore del bucato, lasciando belli profumati i nostri vestiti anche dopo giorni dal lavaggio. Purtroppo capita che invece di uscire un bel profumo esca un cattivo odore dalla lavatrice che appesta tutto, ma non è una causalità.

I cattivi odori possono essere causati da alcuni errori che compiamo quando prepariamo il bucato a un lavaggio. Uno dei motivi potrebbe essere che abbiamo riempito troppo il cestello della lavatrice. Infatti, troppi panni all’interno rischiano di otturare l’uscita dello scarico dell’acqua, lasciando i vestiti in ammollo nello sporco.

Anche se sembra un controsenso, mettere troppo detersivo non fa bene ai nostri panni. Oltre a rovinarli e scolorirli, può far sorgere dei odori troppo forti che mischiandosi con lo sporco possono diventare maleodoranti al nostro naso. Perciò state sempre attenti con i dosaggi, leggete le indicazioni scritte sopra i detergenti.

Un altro motivo del insorgere di cattivi odori è la cattiva manutenzione. Non effettuare una periodica manutenzione dei nostri elettrodomestici può generare gravi problemi nel loro funzionamento, fino ad arrivare a rompersi. Nel caso della lavatrice, è importante controllare spesso lo stato del filtro. Se il nostro filtro è sporco e otturato dallo sporco, è inevitabile che la lavatrice emanerà un cattivo odore.

Come eliminare i cattivi odori

Stare attenti mentre si fa il bucato può fare una grande differenza nel risultato finale, perciò evitate di compiere gli errori che abbiamo indicato prima. Ma può capitare che l’odore rimanga al interno del cestello della lavatrice e non se ne va.

Il nostro consiglio in questo caso è di effettuare un lavaggio a vuoto versando nel cestello un po’ di aceto di vino bianco. Cosi facendo la vostra lavatrice non puzzerà più e profumerà di buono. L’aceto lo consigliamo anche di utilizzarlo come ammorbidente per i vostri panni.