Cuffie wireless, da oggi non dovrai più ricaricarle: ti basterà la luce del sole

Ogni volta che prendi le tue cuffiette bluetooth sono già scariche? Grazie a queste cuffie a ricarica solare non avrai più problemi con la carica.

Uno dei accessori elettronici più amati sono gli auricolari. A volte passiamo un intera giornata indossandole, non solo per ascoltare la nostra musica preferita o i podcast che amiamo, anche per fare delle chiamate senza dover prendere il telefono in mano e poter far altro (ideale quando siamo in giro in macchina o in bici).

Una volta le cuffiette avevano i fili con attacco jack, ci ricordiamo ancora quando le estraevamo dalle tasche con tutti i fili intrecciati. Adesso questo problema è rimasto un lontano ricordo, grazie all’innovazione tecnologica abbiamo dei auricolari che si collegano ai dispositivi via bluetooth.

Il bluetooth non è l’unica innovazione apportata alle cuffie in questi anni. Abbiamo visto tantissimi modelli con nuovissime funzioni a disposizione, ma l’ultima in arrivo se non lo aspettava nessuno. Stiamo parlando delle cuffiette che si ricaricano grazie al energia solare.

Cuffie solari

La principale emergenza che ci tocca affrontare in questo secolo è il cambiamento climatico, gli effetti li vediamo già adesso: Fenomeni atmosferici sempre più violenti, l’alzamento delle temperature, la siccità, il scioglimento dei ghiacciai e altro ancora. Questo ha spinto negli ultimi decenni gli scienziati e gli esperti di tutto il mondo a sviluppare sistemi e tecnologie più ecocompatibili.

Uno dei primi obbiettivi nella lotta al cambiamento climatico è utilizzare le fonti energetiche rinnovabili e abbandonare l’uso dei combustibili fossili. Perciò, diventa fondamentale sviluppare dei dispositivi in grado di sfruttare queste fonti energetiche, senza produrre CO2.

L’ultima novità in campo tecnologico green sono le cuffiette a ricarica solare. Questi auricolari sono senza e fili (bluetooth) e sfruttano la luce del sole per ricaricarsi, un grandissimo vantaggio per non ritrovarsi le cuffie scariche quando ci servono.

I panelli fotovoltaici in miniatura si trovano sopra la custodia delle cuffie, permettendo di ricaricarle quando le possiamo. Se vi capitano giorni con mal tempo, non siete obbligati ad aspettare che il sole esca, le cuffiette possono caricarsi anche collegandole ad una presa della correte. Infatti la custodia possiede anche una porta USB.

Forse pensando che non è tanto conveniente che i piccoli panelli sono posizionati sulla custodia visto che la lasciamo sempre al buoi nelle tasche. Dovete sapere che i tempi di ricarica sono velocissime, ovviamente in una bella giornata di sole sarà più veloce la ricarica rispetto a una giornata nuvolosa. È possibile portare la custodia al collo come una collana, così da permettere la ricarica quando siamo fuori.