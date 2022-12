Paolo Bonolis, il concorrente lo colpisce in diretta: finisce a terra così

Paolo Bonolis è uno dei conduttori italiani più amati e rispettati della televisione italiana. L’uomo regala sempre nozioni e sorrisi agli spettatori. Un concorrente però, ha azzardato un gesto colpendolo durante una puntata.

Paolo Bonolis è un conduttore italiano molto amato dal pubblico, oggi ha 61 anni e conduce come agli esordi della sua carriera, sempre più apprezzato. Il conduttore è quotidianamente soggetto della cronaca italiana, questa volta però, non per la sua vita privata.

Bonolis approda in televisione nel 1981, con “Tre, due, uno, contatto”, presentando un programma dedicato ai bambini di casa Rai. Nel 1982 si sposta in Mediaset, da quel momento diviene un volto molto noto e ammirato, conducendo “Bim Bum Bam“. Programmi di grande successo si rivelano essere “Chi ha incastrato Peter Pan”, “Ciao Darwin” e “Avanti un altro”. Paolo è sempre affiancato – sia sotto i riflettori che nella vita privata – dall’amico e collega Luca Laurenti.

Il conduttore è sposato con Sonia Bruganelli dal 2002, anche lei volto noto dello spettacolo italiano. Con la donna ha tre figli Davide, Silvia e Adele. La coppia è al centro del gossip italiano costantemente, soprattutto nell’ultimo periodo, da quando hanno comunicato di aver deciso di vivere in case diverse – ma vicine – per il bene della relazione.

Paolo è molto rispettato dal pubblico e dai concorrenti ma da poco è comparso sul web un video dove si vede l’uomo colpito da un concorrente. La scena è andata in onda e ora possiamo vederla tutti.

Paolo Bonolis e il colpo basso

Il video che gira sul web vede Paolo Bonolis alla conduzione di “Avanti un altro” e un concorrente che sbaglia la risposta alla domanda che lo avrebbe portato alla vittoria o meno. Il concorrente sembra non portare rancore ma quando Bonolis si alza per salutarlo e invitarlo a lasciare lo studio, lui lo colpisce.

L’uomo afferra la mano di Paolo Bonolis che gli stava porgendo in segno di saluto, quando con molta calma gli sferra una ginocchiata alle parti basse. Paolo cade a terra e chiede al concorrente il perché lo avesse fatto. Mentre il pubblico commenta, chiedendosi se i due stessero scherzando o meno, il concorrente dice a Paolo di non averlo fatto apposta e si china per aiutarlo a rialzarsi. Paolo si rimette in piedi e mentre il concorrente si avvia verso l’uscita dello studio, inizia a lanciarli pezzi di cartoncino addosso. Il pubblico esulta e scherza in coro “Paolo, Paolo, Paolo..”.

E’ molto probabile che i due stessero scherzando ma chissà se Bonolis si aspettava di ricevere quel colpo basso che lo ha steso immediatamente.