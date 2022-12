Michelle Hunziker, distrutta scoppia in lacrime: ecco cos’è successo

Michelle Hunziker è sempre di più al centro della cronaca italiana, sia per la futura nascita del primo nipotino, sia per ciò che le accade personalmente. Questa volta è disperata e registra un video che diventa virale.

Michelle Yvonne Hunziker è una conduttrice televisiva, attrice, cantante ed ex modella svizzera con la cittadinanza italiana da anni. La donna ha un fascino senza età nonostante oggi abbia 45 anni e nonostante gli avvenimenti che le hanno cambiato la vita in pochissimo tempo negli ultimi periodi.

La sua brillante carriera inizia nel 1994, nel momento in cui appare sotto ai riflettori nel programma ‘Buona Domenica’ come concorrente di ‘Miss Buona Domenica’. In seguito la sua carriera prende il volo, conduce il programma pomeridiano di Italia 1 ‘Colpo di fulmine’. La donna ha partecipato a moltissimi programmi, sempre molto apprezzata. Per un periodo della sua vita è stata molto ammirata dal pubblico italiano. Questo è successo quando era in una relazione molto romantica con il cantante italiano Eros Ramazzotti.

La coppia è rimasta unita dal 1998 al 2009 e in quegli anni Michelle appariva nei videoclip delle canzoni di Ramazzotti, i due erano la coppia più amata e ammirata d’Italia. La storia tra i due è finita ma nel 1996 hanno dato alla luce la figlia Aurora Ramazzotti. La ragazza è in attesa di un bimbo che tra qualche mese darà alla luce.

Michelle si è risposata con Tomaso Trussardi, con il quale ha due figli Sole e Celeste. Nell’ultimo periodo la coppia è al centro della critica italiana per la notizia del divorzio. Questa volta Michelle è virale per un video nel quale appare disperata.

Michelle disperata e affamata

Michelle Hunziker è sempre stata molto attenta alla sua forma fisica. Nonostante la conduttrice non abbia più vent’anni, è bellissima, con un fisico mozza fiato e lineamenti che sembrano essersi fermati nel tempo a quando era una ragazzina. La donna appare in un video, postato da lei nelle storie di Instagram recentemente.

Michelle ha quasi le lacrime agli occhi quando dice “Avevo detto che ne mangiavo solo una”, lamentandosi per aver mangiato un po’ troppo dolce. La donna ha in mano un pezzo di sfoglia con zucchero a velo, un cibo che sembra essere una sfogliatella o frappe di carnevale. La Hunziker si lascia tentare un po’ troppo dalla bontà di quel cibo e ne mangia qualcuno in più. Nel video appare disperata per non aver rispettato la promessa fatta a se stessa.

Michelle può stare tranquilla perché tutti la capiamo e soprattutto non ha niente di cui preoccuparsi: è bellissima e sempre in perfetta forma ad ogni modo.