Simona Ventura, la tragedia all’improvviso: se n’è andato così | “Non ci voglio credere”

Simona Ventura è una delle donne italiane più ammirate dal pubblico italiano. Poche ore fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post dove esprime il suo dolore.

Simona Ventura è una donna dello spettacolo italiano, in particolare è una conduttrice molto amata e apprezzata. Classe 1965, nasce a Bentivoglio, in provincia di Bologna. Oggi ancora conduce e ama il suo lavoro.

La carriera di Simona inizia con il programma “Domani Sposi” con Magalli su Rai Uno. Da quel momento inizia a lavorare per Telemontecarlo e successivamente approda a “Domenica In” e “Domenica Sportiva”. I successivi anni presenta il Festival di Sanremo, e il suo massimo successo è quando presenta per otto edizioni “L’isola dei Famosi” e come giudice per “X-Factor”. Dal 2016 approda in Mediaset e successivamente su Sky.

La Ventura si sposa nel 1998 con il calciatore italiano Stefano Bettarini, con il quale rimane legata fino al 2004 dando alla luce due figli Niccolò e Giacomo. Oggi è felicemente in compagnia del suo attuale compagno Giovanni Terzi – dal 2018 – scrittore italiano di 58 anni.

Simona non è molto social ma spesso condivide sul suo profilo Instagram foto e video aggiornando i suoi fan della sua vita privata e commentando i suoi interessi. Poche ore fa ha pubblicato con loro un grande dispiacere che – come molti altri – l’ha colpita ed è stata una vera e propria tragedia per tutti.

E’ stato un addio improvviso

Simona Ventura ha pubblicato su Instagram una foto con la quale ha espresso tutto il suo dolore. E’ successo tutto senza preavviso e la vita l’ha portato via. Negli ultimi giorni il mondo dello spettacolo e del calcio è in lutto per la scomparsa di un amico per molti personaggi noti.

La foto ritrae Sinisa Mihajlović, allenatore sportivo e calciatore serbo che purtroppo è da pochi giorni scomparso a causa di una malattia contro la quale lottava dal 2019: ha scoperto giocando a padel di avere la leucemia al pancreas. Sinisa ha lasciato la moglie Arianna, sei figli e tantissimi fan in preda al dolore e alla disperazione. L’uomo era amico di moltissimi personaggi noti dello spettacolo italiano, che, come Simona lo hanno salutato sui social. La conduttrice ha scritto: “Non ci posso e non ci voglio credere. Eri l’essenza dell’amore per tua moglie, per la famiglia e per il calcio (quello di cui eravamo innamorati). Abbraccio fortissimo @ariannamihajlovic e i ragazzi. Hanno bisogno dell’affetto e della vicinanza più grande.”, condividendo con i suoi seguaci l’immenso dolore che la notizia ha lasciato.

Come lei, tantissimi negli ultimi giorni hanno voluto ricordare Sinisa come un uomo forte, brillante e buono. I fan di Simona hanno partecipato alle condoglianze commentando il post. Il mondo del calcio, i suoi amici e la famiglia hanno perso una grande persona che ricorderemo per sempre.