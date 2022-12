Chiara Ferragni da bollino rosso: l’intimo che indossa non lascia spazio all’immaginazione | Instagram in fiamme

Chiara Ferragni è una delle influencer più amate in assoluto, con più di 28 milioni di seguaci su Instagram. La donna poche ore fa ha postato una foto in intimo che ha lasciato tutti senza parole.

Chiara Ferragni è nata nel 1987 a Cremona dall’unione tra Marco Ferragni, dentista e Marina Di Guardo, scrittrice. Chiara oggi è un’imprenditrice, blogger, designer e modella italiana amata da tutto il pubblico italiano ed estero.

Chiara ha iniziato visto l’inizio della sua carriera e notorietà quando con Riccardo Pozzoli, nel 2009 ha aperto il suo blog “The Blonde Salad”, nel 2010 presenta la sua prima linea di scarpe e viene ospitata agli MTV TRL Awards. Da quel momento la sua carriera prende il volo. Inizia ad essere la ragazza più seguita d’Italia su Instagram fino ad oggi, che è una delle donne più seguite al mondo.

La Ferragni è felicemente sposata con il cantante Fedez, con il quale ha due bellissimi bambini Vittoria e Leo, insieme vivono nell’attivo di CityLife a Milano. Molto presto chiara sarà sotto i riflettori tanto attesi del palco dell’Ariston. Per la prima volta nella sua vità sarà lei a condurre e il Festival di Sanremo, uno degli spettacoli più amati d’Italia. I fan non aspettano altro che arrivi febbraio per ammirarla da dietro lo schermo.

Chiara posta quotidianamente molti contenuti su Instagram, gli argomenti variano dalle sue esperienze, da ciò che fa a contenuti fashion. Poche ore fa ha postato un video che ha lasciato senza parole tutti i suoi seguaci.

L’intimo di Chiara da togliere il fiato

Chiara Ferragni gode di una popolarità mondiale che le permette di guadagnare con i suoi contenuti sul social Instagram, oggi ha circa 28 milioni e mezzo di seguaci. Ogni giorno l’influencer, o come si definisce lei, l'”Imprenditrice digitale“, viene contattata da importanti brand per sponsorizzare prodotti con semplici post.

Ogni anno, nel periodo di Natale il brand italiano di intimo Intimissimi, contatta diverse influencer per mostrare i prodotti sui social. Quest’anno Chiara, che da anni sponsorizza il brand, ha caricato e postato sul social un video particolare. Il suo Iphone è posizionato in camera e lei entra nell’obiettivo da lontano, camminando verso la telecamera e indossa un completino del brand, reggiseno e mutandine in pizzo rosso. Chiara scrive: “Felt like It needed to be on the feed too”, ovvero “sentivo di dover esserci anche io sul feed”.

L’intimo non lascia spazio all’immaginazione perchè Chiara si mostra senza veli, sostenitrice della libertà di espressione e del femminismo, ama esprimersi senza censure e trova normale apparire sui social mostrandosi per ciò che si è. Il video ha fatto molto successo in pochissimo tempo, lei è bellissima e anche il completino rosso che sicuramente milioni di ragazze correranno ad acquistare.