“Ho sofferto ma…”: Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin a cuore aperto

I Maneskin sono un vero e proprio tornado, si parla tantissimo di loro e del talento musicale che hanno dato modo di mostrare a tutto il mondo. Il gruppo formato dai giovani ragazzi non ha censure e a parlare si se questa volta è Victoria.

I Maneskin sono un gruppo musicale rock italia, nato a Roma nel 2016 quando i componenti frequentavano il liceo insieme. Il gruppo è formato da Damiano David, Victtoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio.

Il gruppo è diventato noto inizialmente in Italia con la partecipazione ad X-Factor nel 2017 e firmando un contratto con la Sony Music. Dopo alcuni album e singoli di grandissimo successo come ‘Zitti e Buoni’, ‘Il ballo della vita’, ‘Torna a casa’, hanno raggiunto il successo a livello internazionale. Nel 2021 hanno partecipato alla 71esima edizione del Festival di SanRemo e alla 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest, grazie al successo dato da quest’ultimo si sono affermati a livello mondiale. Il gruppo ha, infatti, fatto un tour in tutto il mondo, riscontrando il sold-out per la maggior parte delle date.

Lo stile – e il talento – particolare dei Maneskin, ha attirato personaggi famosi ai loro concerti, infatti celebrità come Angiolina Jolie sono stati avvistati nella platea di alcune date dell’ultimo tour.

I componenti del del gruppo sono molto giovani, di conseguenza utilizzano molto i social e riescono ad avere un rapporto molto diretto con i fan nonostante la loro notorietà. I ragazzi ci tengono a esprimere il loro parere e i loro ideali su questioni di tipo sociale e a condividere le proprie esperienze, questo li rende ancora più amati dal pubblico. Recentemente è stata Victoria a raccontare qualcosa di se.

Victoria: “Non tolleravo le distinzioni”

Victoria De Angelis ha 22 anni ed è originaria di Roma, il suo ruolo nel gruppo è quello di bassista. La giovane è seguitissima e ammirata sui social da milioni di fan e seguaci che la reputano una dea. Con il suo stile sbarazzino, rock e a tratti metallico, attira chiunque. La ragazza ha raccontato in un’intervista, riportata dal profilo Instagram di Zon Magazine, qualcosa del suo passato.

Victoria ha raccontato di non aver mai amato le convenzioni sociale e che, da piccola, ha sofferto dei pregiudizi dei coetanei: “A sei anni già non le tolleravo le distinzioni tra maschile e femminile. Ho sempre avuto idee forti su come volevo essere. Rifiutavo cose tipicamente definite da bambina, e intorno mi prendevano in giro perché andavo sullo skate, giocavo a calcio, non indossavo gonne, mi stavo dando la chance di essere come desideravo. Un po’ l’ho subito, un po’ ci ho sofferto, ma ho avuto coraggio, e oggi grazie a quel coraggio so che potevo rimanerci molto più ferita, o avrei rischiato di lasciare ad altri la decisione più importante: quella su di me”.

Oggi la ragazza ha avuto la sua rivincita e con i suoi compagni di avventura e colleghi, può dimostrare a tutti che non bisogna ancorarsi a qualcosa di dettato dagli altri, ma essere semplicemente se stessi. Questo insegnamento lo stanno trasmettendo molto ai giovani che li seguono e ascoltano, sperando che nessuno possa essere vittima di pregiudizi e bullismo solo per essere se stesso.