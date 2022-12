Addio Gianluca Vialli, l’annuncio è appena arrivato: la malattia non ha lasciato alternativa

Uno degli uomini sportivi più ammirati d’Italia, annuncia una triste notizia a tutti i fan. Purtroppo Gianluca Vialli ha dovuto prendere una decisione, data dalla malattia che gli ha lasciato poche opzioni.

Gianluca Vialli è un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante e capo delegazione della nazionale italiana. L’uomo nato a Cremona è classe 1964, oggi ha 58 anni e ancora ha una carriera attiva.

Vialli è considerato uno dei migliori centravanti degli anni ’80 e ’90 dell’epoca in cui era attivo nel ruolo. E’ stato vincitore di moltissimi trofei in campo sia nazionale che internazionale, copocannoniere dell’Europeo Under 21 nel 1986, della coppia Italia nel 1989 e della coppa delle coppe nel 1990. Gianluca ha anche lavorato in Sky nell’ambito sportivo.

L’uomo è sposato con Cathryn White Cooper nel 2003, conosciuta a Londra mentre era lì per lavoro con il Chelsea e con la donna ha avuto due figlie. Oggi l’uomo vive una vita quasi serena, perché purtroppo ha scoperto da poco la malattia.

Gianluca Vialli ha recentemente lasciato informazioni, in cui ha comunicato qualcosa di molto importante, dettato dal suo stato di salute che non è dei migliori. Scopriamo cosa ha detto il dirigente.

La paura di non farcela

Gianluca ha comunicato aggiornamenti sul suo futuro lavorativo e queste parole sono state riportate dalla rivista Zon Magazine su Instagram. Purtroppo, l’uomo ha scoperto di avere un tumore neuroendocrino al pancreas che gli sta rendendo la vita privata e lavorativa, molto difficile.

Vialli combatte contro il male da cinque anni, dal 2017, anno in cui ha saputo di non stare bene, ha comunicato ogni cambiamento del suo stato. L’uomo ha detto in merito alle prossime gare degli azzurri: “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri.

L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio”.

Sul profilo ufficiale della Nazionale Italiana degli Azzurri su Twitter, è stata pubblicata la dichiarazione di Valli, si può leggere: “”Ho deciso di sospendere temporaneamente i miei impegni.” Il capo delegazione degli Azzurri ha comunicato alla FIGC di volersi dedicare a superare questa fase della malattia.”, sotto al tweet, i commenti dei fan sono tanti e tutti, come noi, augurano a Vialli di riprendersi il prima possibile e facciamo tutti il tifo per lui.