Elettra Lamborghini come non l’avete mai vista: il body non trattiene più nulla

Elettra Lamborghini appare con un body molto attillato e aderente, sembra trasparente e non trattiene niente. La foto che la cantante ha postato e che ha sconvolto i suoi fan.

La cantante Elettra Miura Lamborghini è una delle donne più note dello spettacolo italiano. E’ conosciuta per essere una conduttrice e cantante, nata a Bologna nel 1994. La giovane donna è nota non solo per le sue doti, anche per la sua famiglia famosissima in tutto il mondo.

La cantante appartiene alla famiglia Lamborghini, marchio famosissimo in tutto il mondo per le sue auto di lusso. Elettra è una delle ereditiere del patrimonio del brand. Molto frequente si legge il suo nome sulle riviste, è una delle donne che troviamo sempre al centro dell’attenzione della cronaca italiana. Al gossip e ai fan non sfugge niente della vita privata della cantante e lei, d’altro canto, non vuole nascondere niente ai suoi seguaci. Elettra Lamborghini ha partecipato a show televisivi italiani ed esteri, dove si è fatta rispettare e conoscere per il suo carattere estremamente forte e determinato. Molti hanno criticato questo lato della ragazza ma è proprio una delle cose che i suoi fan, invece, amano di più.

Elettra è sposata con il Dj Afrojak, olandese e legato a lei ufficialmente dal 2020. I due amano passare il tempo insieme, viaggiano molto e amano condividere la quotidianità in qualsiasi occasione.

Elettra è molto attiva sui social, dove ama condividere tutto con i suoi fan e seguaci: dai suoi viaggi, esperienze, concerti, outfit. Ciò che nelle ultime ore ha sconvolto tutti riguarda un outfit che la donna ha pubblicato.

Il body aderente di Elettra

Elettra Lamborghini è famosa, oltre per il suo talento, anche per il suo stile: ama l’eccesso ed è stravagante ma al tempo stesso riesce ad essere elegante. I suoi outfit negli anni, hanno rapito e meravigliato tutti, sia i fan che la critica, la quale molto spesso ha considerato i gusti della donna un po’ troppo osè e volgari. Poche ore fa Elettra ha postato su Instagram una foto che ha stupito i suoi seguaci.

La Lamborghini ha pubblicato una foto che la ritrae sorridente, in posa, con addosso un body color carne che lascia scoperte le gambe e i suoi tatuaggi animalier sui fianchi, decorato con alcune farfalle in stile “madre natura”. Elettra ha accompagnato la foto con una didascalia semplicissima e ironica: “Farfallina”.

I commenti sotto la foto sono di diverso genere, dai complimenti dei fan più accaniti, alle critiche leggere e pesanti. La donna, però, come ci ha dimostrato moltissime volte, sa farsi rispettare e non bada ai giudizi di chi non l’apprezza. Siamo curiosi di scoprire i prossimi outfit, sempre particolare, della cantante.